La instal·lació de diverses esquenes d’ase a la carretera de Barcelona i la de Ribes de Ripoll, ha aconseguit en poques setmanes l’objectiu que els vehicles que hi circulen moderin la velocitat. Gràcies al càlcul d’aparells cinemomètrics l’Ajuntament del municipi calcula que s’ha reduït entre un quinze i un vint per cent de mitjana. Alguns conductors han fet arribar la seva queixa al mateix alcalde Jordi Munell (Junts) i també a regidors de l’oposició per l’agressivitat de les bandes reductores que s’han construït, però tot i aquesta mala acollida l’equip de govern afirma que es destinarà la subvenció de la Generalitat per millorar el carrer Progrés, per fer-ne de nous també en aquell vial.

Paral·lelament, els nous pressupostos municipals per 2022 inclouran una partida per l’àrea de seguretat i convivència a fi que s’adquireixi un cinemòmetre digital per cadascun dels eixos de la vila. Se n’instal·laran a les carreteres de Barcelona, de Ribes, de Sant Joan i al mateix carrer Progrés. La mesura servirà no només perquè els conductors sàpiguen quina és la velocitat a la qual circulen, sinó també perquè els responsables municipals puguin programar mesures a aplicar per la policia local. Munell va apuntar que aquesta és una alternativa econòmica a la compra i homologació d’un radar, que també s’havien plantejat. El regidor socialista Quim Merino va apuntar la possibilitat que les esquenes d’ase no s’adeqüin a la normativa del BOE, sobretot la que hi ha a la carretera de Barcelona a l’altura del carrer Montgrony. En aquella zona va explicar que «per la proximitat amb un pas de vianants pot desestabilitzar la frenada i actuar com a trampolí». El regidor responsable de l’àrea d’Obres i Serveis al Territori, Joaquim Colomer, va especificar que aquesta normativa fa referència a carreteres i no pas a trams interurbans, mentre que Munell deia que precisament la proximitat del pas de vianants havia estat el motiu per instal·lar-hi la banda reductora. També va afirmar que quan ara fa deu anys se’n van construir a la carretera de Ribes, inicialment van provocar queixes, però ara són els mateixos veïns qui les reclamen.