El 2020 va ser un any especialment crític per als centres sanitaris gironins, tenint en compte la irrupció amb força de la covid-19, que ho va fer trontollar tot. Durant la primera onada, l’atenció hospitalària es va bolcar completament en la covid-19 i només s’atenien les patologies no covid-19 urgents i no demorables. A partir de la tardor, la segona onada també va repercutir directament en més pressió assistencial. Com a balanç final, el Trueta va rebre 1.371 ingressos per coronavirus, dels quals 307 van ser crítics. L’augment de contagis per coronavirus en l’etapa més dura de la malaltia va suposar que l’hospital fes servir fins a 77 respiradors, set d’ells per a pacients sense coronavirus. En total, van morir 150 pacients.

La principal conseqüència de l’impacte de la pandèmia va ser el descens de l’activitat no covid-19. Prova d’això és que el 2020 es van fer un 23% menys d’intervencions quirúrgiques respecte al 2019, ja que es va passar d’11.344 operacions a 8.727. Les que van baixar més són les de cirurgia menor, de 677 a 392 (-73%). Malgrat l’impacte de la pandèmia, l’hospital va mantenir les intervencions oncològiques i operacions urgents. D’aquesta manera, es van fer 478 procediments quirúrgics oncològics, xifra similar a la de l’any passat, amb una davallada de 9%. Cal tenir present, que del 2018 al 2019 aquestes intervencions van baixar un 8%, així que les variacions també es deuen a altres caues. Seguidament, la majoria dels procediments d’alta complexitat van baixar, però l’augment més alt es va produir en els hepàtics amb un 239% més, ja que es va passar de 41 a 139 intervencions. D’altra banda, la por a anar als centres sanitaris i el confinament per l’estat d’alarma, van ser les principals causes de la davallada de pacients atesos a Urgències. D’aquesta manera, el 2020 es van atendre 56.179 pacients a aquesta unitat, un 37% menys que el 2019. Es dispara la no presencialitat Pel que fa a les visites de Consultes externes del Trueta, les presencials van baixar un 27%, mentre que les telemàtiques es van multiplicar per 11, ja que van passar de 4.796 a 55.833. A l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS), es va seguir una línia similar. L‘activitat no presencial es va triplicar, mentre que es va registrar una tercera part menys de visites presencials. Finalment, el tancament pressupostari del 2020 va ser un 15% superior al del 2019, per una diferència de 44 milions d’euros. D’aquests, 37 van ser despeses per la covid-19.