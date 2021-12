La variant òmicron duplica els seus casos cada dos o tres dies i ja està present en 110 països, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En la seva darrera actualització sobre la informació que té d’aquesta variant, l’OMS apunta que es transmet «significativament més ràpid» que la delta, però indica que les dades que arriben des del Regne Unit, Sud-àfrica i Dinamarca «suggereixen un menor risc d’hospitalitzacions». «Tanmateix, el risc d’hospitalitzacions és només un aspecte de la gravetat», assenyala l’OMS, que afegeix que a hores d’ara encara no pot concloure si la disminució del risc d’hospitalitzacions és causada per la immunitat per un contagi previ o per vacunació o si realment l’òmicron «pot ser menys virulenta».

Malgrat assenyalar l’elevada transmissibilitat de l’òmicron, l’OMS apunta que els contagis estan baixant a una de les regions de Sud-àfrica on es va detectar primer. Amb tot, assegura que encara no se sap si per la immunització o per «l’augmentada transmissibilitat intrínseca».

D’altra banda, el cap del Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron, el doctor Tomàs Pumarola, explica que la nova variant també ha precipitat la tercera dosi, ja que s’escapa de forma parcial de les vacunes, si bé «sembla ser que mantenen una alta protecció davant de la gravetat» de la covid-19.

Sobre les mesures que van entrar en vigor ahir a la matinada, el doctor Pumarola considera que, si bé «arriben un pèl justes» de cara a aquest cap de setmana, amb Nadal i Sant Esteve, són oportunes per evitar aglomeracions durant les festes i especialment la nit de Cap d’Any i afirma que, en aquests moments, no n’hi ha prou amb l’efecte de les vacunes o amb mesures com la mascareta per contenir l’augment dels contagis.

«Arriben en bon moment. És fonamental que prenguem consciència que tenim un virus altament transmissible i el que no podem és portar el sistema sanitari al col·lapse», adverteix Pumarola, que també forma part del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 del Govern, grup que va proposar diverses mesures -més restrictives de les que finalment el Govern va decidir- de resposta a la variant òmicron.

El cap del Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron indica que l’òmicron és més transmissible que la delta, que està desplaçant com a variant dominant a Catalunya, com s’està veient en diversos països, com el Regne Unit. Els experts calculen que és pràcticament cinc vegades més transmissible que la delta. «Cada vegada que apareix una nova variant, la clau entra millor al pany», observa. Amb aquesta metàfora n’il·lustra la transmissibilitat.