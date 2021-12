Els clubs de bàsquet, patinatge i futbol de Bescanó s'ajunten anualment per organitzar la quina més multitudinària de Catalunya, que en anys prepandèmics arribava a congregar fins a 2.000 persones en el pavelló municipal. Ahir, tot i les restriccions, dues hores abans de l'inici ja hi havia gent fent cua per entrar.

Esperant per comprar el seu cartró, enguany a 17 euros la unitat, Pepi Busquets i Maria Riera, vestides per a l'ocasió amb un barret de Pare Noel, relaten que vénen anualment des d'Arbúcies per passar una bona estona: «Venim cada any perquè ens agrada molt i ens ho passem molt bé! En comptes de quedar-nos a casa al sofà doncs preferim venir aquí perquè és un espectacle. Tot i que fa anys que és una cita imprescindible, encara no ens ha tocat cap premi!». Uns metres més endarrere Aleix Calafell, que també espera el seu torn , explica que per a ell les quines «fan Nadal»: «Cada Nadal vaig a alguna quina, vaig venir fa un parell d'anys, però no em va tocar res... Esperem que avui toqui un fuet o alguna cosa!».

El president del club de bàsquet del municipi, Robert Llagostera, va destacar que han seguit totes les mesures per tal de poder celebrar la Gran Quina. Des de l'organització han rebaixat l'aforament al 50%, la mascareta és obligatòria, cal ensenyar el passaport de vacunació, el límit de persones per taula és de deu i cada taula està separada per una distància de dos metres. A més a més, han col·locat un aparell que mesura la concentració de CO2 i realitzen periòdicament ventilacions quan l'aparell els ho indica.

«Per les entitats és molt important celebrar la quina perquè és una font d'ingressos per tirar la temporada endavant, és el principal espònsor i sense això no podem continuar», va destacar Llagostera. El president del Club de bàsquet va afegir que no han pogut fer una estimació per saber si es compliran les seves previsions perquè s'han vist perjudicats en perdre el servei de bar: «L'objectiu que tenim és no perdre diners i ingressar, però no tenim previsions perquè aquest any ha sigut molt diferent. Normalment, som 1.800 persones i aquest any n'hi ha 600. Cal tenir en compte que tampoc hi ha bar, fins ara fèiem entrepans i ara només podem oferir begudes i, tot i això, hem intentat mantenir els premis... Per tant, no farem les paus, però hi haurà pocs beneficis». Llagostera va reivindicar la importància d'aquest esdeveniment per mantenir les activitats dels tres clubs i es va mostrar satisfet per tirar endavant l'esdeveniment tot i les restriccions: «Això representa un 30% del pressupost per a nosaltres. Estem satisfets i jo crec que la quantitat de premis i el show que es fa aquí, no es fa enlloc!».

Les properes quines se celebraran el 28 de desembre, 1 i 6 de gener al pavelló municipal. Els cartrons costen 17 euros i s'adquireixen abans de l'inici de l'espectacle.