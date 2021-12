L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat l’annex I del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, que inclou el catàleg de comerços històrics de la ciutat. Amb el document, redactat pels arquitectes Jeroni Moner i Josep Callís, es reforçarà la protecció de vuit establiments situats al Barri Vell, que es conservaran com a part del patrimoni històric del municipi.

El catàleg incorpora establiments com les farmàcies Masgrau i Omedes, la botiga Can Mateu i la sabateria Calçats Freixa, que continuen amb l’activitat original, i també altres que s’han reconvertit com l’antiga farmàcia Boadella o els Magatzems Figueras, que actualment són bars. En el cas de la sabateria Freixa, actualment sabateria Roig, s’ha incorporat per protegir el cartell exterior, obra de l’artista Josep Ponsatí l’any 1966, tant per la tècnica emprada com per la seva rellevància artística.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Banyoles es va aprovar el 16 de desembre de 2016 i per Junta de Govern Local del 25 de novembre passat es va aprovar incorporar-hi un annex que inclou el catàleg de comerços històrics de la ciutat. El document incorpora vuit comerços històrics de la ciutat propis de la primera meitat del segle XX que reuneixen un mínim valor formal d’interiorisme, disseny o fins i tot dels treballs artesanals que s’hi conserven. Entre altres, es preserven elements de mobiliari, aparadors o cartells propis d’èpoques com el Modernisme, l’Art Decó o racionalistes. Abans de l’aprovació per Junta de Govern Local, el catàleg es va estudiar i debatre a la Comissió Municipal d’Urbanisme i Patrimoni del passat 5 de novembre.

El cas de Ca la Brugui

L’alcalde Miquel Noguer va destacar en la presentació del catàleg que «en el primer Pla Especial de Protecció del Patrimoni no s’hi van incloure aquests establiments però que la situació dels darrers anys, amb tancament i reconversió de comerços tradicionals, aquesta protecció s’ha convertit en una necessitat». Igualment, l’alcalde va recordar que la façana dels establiments situats a la plaça Major, que és considerada un Bé Cultural d’Interès Nacional, ja gaudien de protecció i qualsevol intervenció arquitectònica a l’edifici ha de ser aprovada per la Comissió de Patrimoni.

Entre aquests locals que gaudeixen de protecció especial destaca Ca la Brugui, l’edifici de Comestibles Brugada, comerç que el passat mes de novembre es va veure forçat a abaixar la persiana en acabar-se el contracte de lloguer de renda antiga amb els propietaris. Així, els nous propietaris van desmuntar la part de dins de l’establiment tot just uns dies abans de l’aprovació del catàleg de botigues històriques. Noguer va explicar que la reforma de l‘edifici es va parar de seguida que l’Ajuntament en va tenir constància i que els seus propietaris hauran de presentar el projecte abans de poder continuar.

Crítiques de l’oposició

Des de l’oposició, el regidor d’Esquerra Republicana, Jaume Butinyà, critica que el cas de Ca la Brugui «és una mostra d’una tònica que ja fa temps s’ha instal·lat a l’Ajuntament de Banyoles, que significa anar deixant passar el tema de la protecció del patrimoni», afirma. Explica que, al seu grup municipal, els «sap greu» que el procés s’hagi allargat tant. «D’aquest document, en tenim la primera notícia el passat mes d’abril. No s’havia d’aprovar el document en sí, que és un procés llarg, sinó tan sols una modificació on s’afegien aquests comerços», explica. Així, l’allargament dels terminis va causar, en la seva opinió, «que s’hagi deixat perdre l’interior de Ca la Brugui». L’exterior de l’establiment ja està protegit, en ubicar-se a la plaça Major. de la capital del Pla de l’Estany.