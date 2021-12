Els cossos policials gironins no paren de fer comissos de marihuana. Cada setmana desmantellen plantacions i després, les plantes han d’emmagatzemar-se a les comissaries. Això s’ha convertit en un problema i ho porten denunciant des de fa temps els sindicats. Per exemple, en el cas dels Mossos d’Esquadra fa un parell de mesos, el SAP-Fepol va denunciar a la Inspecció de Treball l’acumulació de marihuana a la comissaria de Santa Coloma de Farners. El sindicat a més, va posar el crit el cel en saber que s’havia hagut de posar la droga en una garjola destinada a menors detinguts i a més, segons el sindicat això ha causat l’aparició de plagues d’insectes que provoquen picades i mossegades als treballadors de les dependències policials. A banda de l’acumulació, les plantes causen una «olor» molt molesta pels efectius que treballen a les comissaries.

Per posar punt i final a aquestes situacions, tècnics del Ministeri de l’Interior han provat per al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) un nou mètode per destruir in situ la marihuana confiscada en operacions antidroga i no haver d’emmagatzemar-la en instal·lacions policials.

La prova s’ha realitzat en una finca de la província de Toledo, en dates recents. L’emplaçament és de moment reservat. Fonts del CITCO expliquen que s’ha realitzat amb observadors judicials i utilitzant una recol·lectora modificada. La idea és que la màquina entri a la plantació –o s’emplaci en un soterrani de cultiu interior– i polvoritzi les plantes agafades.

«No ho farem a l’estil colombià, entrant a la finca i calant foc; això contamina massa», expliquen aquestes fonts. Tenen instruccions del Govern de buscar un mètode ràpid i no contaminant d’eliminació de partides per acabar amb el «seriós problema logístic» que admetia recentment el ministre Fernando Grande-Marlaska, amb referència a la guarda i custòdia de la droga intervinguda.

Aquest any el Govern espanyol s’enfronta al problema de destruir un milió de quilos acumulats de diferents drogues pel mètode menys lesiu per al medi ambient, segons les mateixes fonts.

La marihuana no és la que més pesa, però sí la que més infla, més que els farcells d’haixix. Pesen i ocupen menys –i no només en l’estadística– els paquets de cocaïna, i marginalment les pastilles i l’heroïna. Però el problema és general: al final de l’any, les mostres de partides emmagatzemades arriben a ser tantes que es mengen l’espai disponible en comissaries i casernes.

En seus importants de la Guàrdia Civil a la meitat sud del país, i en nombroses dels Mossos –Catalunya és la segona comunitat en volum de confiscacions–, la marihuana emmagatzemada deixa els funcionaris de la seguretat pública sense aparcament, i han de deixar fora els seus vehicles. «I no només és això: també és l’olor que fa –comenta una mossa adscrita als serveis centrals de la policia catalana, al Complex d’Egara, a Sabadell–. Al meu edifici saps bé quan estàs passant per sobre d’un munt de droga. Hi ha passadissos sobre el garatge en els quals, fins que s’asseca la droga, l’olor és molt forta».

Esperant el jutge

Els estupefaents es mantenen «en pupil·latge», diu aquesta agent, fins que el jutge d’instrucció de l’operació en la qual van ser confiscats emet una interlocutòria autoritzant que es destrueixi. El període d’instrucció judicial d’un cop policial antinarcòtics de mitjana complexitat és de 15 mesos. I la droga es va amuntegant.

Aquest any acaba amb un milió de quilos de drogues d’operacions antigues esperant destrucció, però en venen més: segons la més recent estadística del CITCO, el 2020 es van confiscar 581.252 quilos de drogues. Sobretot haixix (470 tones) i marihuana (70 tones). Aquest estupefaent és el que més s’expandeix en soterranis i aparcaments dels agents: si el 2020 guàrdies, policies, mossos i ertzaintzes van agafar 1.700.462 plantes, el balanç del 2021 deixarà curtes aquestes xifres: el 14 de desembre ja hi havia 3.071.000 plantes arrencades, segons el recompte del CITCO. El 2016, fa només cinc anys, totes les forces de seguretat en van agafar 724.611, gairebé cinc vegades menys.

«La situació és especialment preocupant quant a l’emmagatzematge de les substàncies intervingudes, ja que en molts casos l’acumulació sobrepassa la capacitat dels dipòsits, cosa que genera seriosos problemes per a la seguretat i la salut públiques», diu la Guia pràctica d’actuació sobre l’aprehensió, custòdia i destrucció de drogues del Govern. El document, del 2015, estableix que «sempre que sigui possible, la destrucció de la partida intervinguda ha de produir-se a l’inici mateix del procediment».

Al forn

Les autoritats busquen llocs de confiança per cremar la droga. Però no es pot incinerar un milió de quilos en qualsevol lloc. Cogersa, la firma pública asturiana que gestiona la incineradora de residus urbans de Gijón, és el punt de crema de droga més gran d’Espanya. Segons fonts de l’empresa, allà es destrueix el 70% de la droga confiscada al país. I es fa enmig d’estrictes mesures de seguretat. Els camions amb el carregament porten una custòdia policial; molt pocs empleats, i sempre els mateixos, saben quin dia arriba la droga; la cadena de custòdia exigeix policia especialitzada, firmes d’actes de dipòsit i de rebut i omplir un formulari amb el perquè del transport i una Acta de Destrucció amb firma de tots els intervenents.

Hi ha altres incineradores amb contractes del Govern, però Interior es guarda els noms per seguretat. A Catalunya, la destinació preferent per a la destrucció són els forns de Tersa a Sant Adrià de Besòs.

La a crema de cannabinoides implica més problema pel seu volum que per la seva composició. Incinerar cocaïna exigeix un tipus especial de filtre, ja que un dels residus de la combustió és el clor. La lentitud dels processos judicials agreuja l’acumulació de decomissos.