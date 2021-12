Són moltes i molt variades les tradicions i activitats que es duen a terme durant les festivitats nadalenques: l’escudella, el tió, els torrons, el pessebre vivent... Però algunes de les més imprescindibles són les quines i els pastorets. Qui no ha desitjat endur-se el lot de pernils o qui no ha cridat «uuuuu» quan el lloro ha dit: «Un número que fa por...»? Tot i les restriccions per la nova onada de la pandèmia causada per la variant òmicron, molts municipis s’han adaptat a les noves restriccions imposades a última hora per tal de mantenir vives les esperances d’aquells que, any rere any, acaben frustrats perquè s’han quedat sense premi o els que, acabat el dinar de Sant Esteve, acudeixen com ovelletes a veure algun dels espectacles multitudinaris que se celebren aquests dies.

I, si parlem de quines, cal mencionar la de Bescanó. Els clubs de bàsquet, patinatge i futbol del poble s’ajunten anualment per organitzar la més multitudinària de Catalunya, que en anys prepandèmics arribava a congregar fins a 2.000 persones en el pavelló municipal. Ahir, tot i les restriccions, dues hores abans de l’inici ja hi havia gent fent cua per entrar. Cristina i Cristian, de Santa Coloma de Farners, van explicar des de la fila que han vingut més d’un dia després d’estrenar-se amb èxit aquest any el dia 19: «Fa cinc anys que venim, sempre amb els amics, i passem una bona estona. És la quina més gran i on regalen més coses! El dia 19 vam venir i ja ens va tocar una quina i dues línies. A veure si avui repetim!».

Esperant per comprar el seu cartró, enguany a 17 euros la unitat, Pepi Busquets i Maria Riera, vestides per a l’ocasió amb un barret de Pare Noel, relaten que vénen anualment des d’Arbúcies per passar una bona estona: «Venim cada any perquè ens agrada molt i ens ho passem molt bé! En comptes de quedar-nos a casa al sofà doncs preferim venir aquí perquè és un espectacle. Tot i que fa anys que és una cita imprescindible, encara no ens ha tocat cap premi!». Uns metres més endarrere Aleix Calafell, que també espera el seu torn , explica que per a ell les quines «fan Nadal»: «Cada Nadal vaig a alguna quina, vaig venir fa un parell d'anys, però no em va tocar res... Esperem que avui toqui un fuet o alguna cosa!».

El president del club de bàsquet del municipi, Robert Llagostera, va destacar que han seguit totes les mesures per tal de poder celebrar la Gran Quina. Des de l’organització han rebaixat l’aforament al 50%, la mascareta és obligatòria, cal ensenyar el passaport de vacunació, el límit de persones per taula és de deu i cada taula està separada per una distància de dos metres. A més a més, han col·locat un aparell que mesura la concentració de CO2 i realitzen periòdicament ventilacions quan l’aparell els ho indica. «Per les entitats és molt important celebrar la quina perquè és una font d'ingressos per tirar la temporada endavant, és el principal espònsor i sense això no podem continuar», va destacar Llagostera. El president del club de bàsquet va afegir que no han pogut fer una estimació per saber si es compliran les seves previsions perquè s’han vist perjudicats en perdre el servei de bar: «L’objectiu que tenim és no perdre diners i ingressar, però no tenim previsions perquè aquest any ha sigut molt diferent. Normalment som 1.800 persones i aquest any n’hi ha 600. Cal tenir en compte que tampoc hi ha bar, fins ara fèiem entrepans i ara només podem oferir begudes i tot i així hem intentat mantenir els premis... Per tant, no farem les paus, però hi haurà pocs beneficis». Llagostera va reivindicar la importància d’aquest esdeveniment per mantenir les activitats dels tres clubs i es va mostrar satisfet per tirar endavant l’esdeveniment tot i les restriccions: «Això representa un 30% del pressupost per a nosaltres. Estem satisfets i jo crec que la quantitat de premis i el xou que es fa aquí, no es fa enlloc!».

Circ de Nadal

El pavelló de Fontajau va acollir ahir una nova actuació del Circ de Nadal sobre gel. El director de l’espectacle, Genís Matabosch, va destacar el suport del públic tot i la incertesa generada per les darreres restriccions, que els van enganxar poques hores abans d’arrancar. «Fins 48h abans de l’estrena no ens van fer oficial la restricció, per sorpresa i amb tota la producció feta, els artistes, el muntatge, l’espectacle i el pavelló en plena transformació... La restricció d’aforament ens ha bloquejat 6.000 entrades d’un dia per l’altre». Tot i això, Matabosch destaca que «molta gent s’ha espantat però, per sort, a la majoria els ha pogut més la il·lusió de venir i aquests dies hem emplenat l’aforament restringit del 70%». El circ ha perdut el servei de cafeteria, obliga als usuaris a portar mascareta, ha reforçat els espais d’entrada i sortida per evitar aglomeracions, i ha multiplicat les mesures de desinfecció de butaques per tal que els assistents puguin gaudir d’un espectacle de dues hores de durada i que compta amb una quarantena d’artistes. Ahir també hi va haver cua als cinemes, amb títols destacats com Spiderman, Matrix Resurrections o West Side Story, als Pastorets a als diferents pessebres vivents.

Som Sostre organitza un dinar per a persones sense llar

L’entitat Som Sostre, que vetlla pel benestar de les persones sense llar a Girona, va celebrar ahir a La Devesa un dinar de Sant Esteve amb algunes de les persones que viuen al carrer. El president de l’organització, Cristian Lienlaf, va destacar que aquestes dates són especialment delicades per a aquest col·lectiu que, en molts casos, ha de passar Nadal en soledat. «Per a nosaltres representa una oportunitat de reunir-nos amb la gent del carrer perquè ens expliquen experiències i relats que han viscut en altres etapes de la seva vida. És una jornada on ens podem apropar i escoltar-los». Enguany és el cinquè any que Som Sostre celebra aquest àpat de germanor, que es va fer a les taules de pícnic de la Devesa per tal de garantir les mesures de seguretat de la covid-19. El president de l’entitat també va destacar que la pandèmia ha afectat plenament al col·lectiu de persones sense llar, que no té accés a recursos bàsics com la higiene o la salut. Els voluntaris de Som Sostre van organitzar un menú per a una vintena de persones on no van faltar els canelons i també van donar un detall a tots els assistents. L’associació reivindica que manquen recursos per tal de garantir que les persones que viuen al carrer puguin revertir la seva situació i accedir a un habitatge i a unes condicions de vida dignes. Finalment, l’entitat ha fet una crida per a recollir mantes i material per a la temporada d’hivern.