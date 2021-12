La Policia Nacional va detenir al novembre un treballador d'una botiga de telefonia mòbil per estafa i revelació de secrets. El treballador, gràcies als seus coneixements i possibilitat d'accés als programes de tramitació d'operacions amb clients, va fer servir les dades de la denunciant per duplicar targetes SIM, contractar serveis de vídeo en streaming i sostreure un telèfon. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia en A Coruña, on una dona manifestava que s'havien duplicat les línies que tenia contractades sense el seu consentiment i que s'havien donat d'alta serveis de sèries i pel·lícules en línia. També hi havia un mòbil en la modalitat de renting al seu nom.

La dona es va adonar ràpidament d'aquests fets i va anul·lar els duplicats però no va poder evitar la contractació dels serveis audiovisuals en línia ni el contracte de renting. Els agents van poder determinar la impossibilitat tècnica de l'accés a la basa de dades per portar a terme els fets investigats per part de qualsevol altre treballador que no fos l'arrestat. A més, es va rastrejar el telèfon mòbil adquirit i es va arribar al detingut, tot i que el rastreig va donar fins a sis persones que havien tingut el mòbil des que va sortir de la botiga. El detingut té 34 anys i ha quedat en llibertat amb càrrecs.