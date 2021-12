Els jutjats gironins acumulen cada vegada més feina pendent arran de la pandèmia sanitària, que va fer trontollar un sector ja molt castigat estructuralment per manca de recursos.

Els casos per resoldre han anat pujant trimestre a trimestre arreu de l’Estat des de l’esclat de la crisi sanitària, i els jutjats gironins han acumulat entre juliol i setembre de 2021 49.039 assumptes a tràmit, un 26% més que fa dos anys, coincidint amb l’últim any prepandèmic. I com més casos pendents acumulen els jutjats, més s’allarguen els procediments.

Els jutjats han tingut una mitjana de 790 assumptes, essent el Jutjat Mercantil el que més càrrega acumula, amb 868 casos de mitjana. Tot i això, en dos anys aquest òrgan uniprovincial ha aconseguit reduir més d’un 15% els assumptes per resoldre, ja que el 2019 superava el miler.

Els jutjats de família també han aconseguit reduir la congestió que tenien durant l’any passat, amb més de 600 assumptes a tràmit, i s’han situat a nivells de 2019, amb 509 casos pendents.

Una vegada més, el balanç resolutiu és negatiu, ja que durant el tercer trimestre s’ha ingressat més del que s’ha resolt: s’han ingressat 23.196 casos, un 4% més que el mateix període de fa dos anys, i se n’han resolt 20.642, un 1% més.

La jurisdicció civil és la més afectada per la congestió dels òrgans, ja que acumula 26.311 assumptes a tràmit, la majoria dels quals (20.050) encallada als jutjats de primera instància i instrucció de la demarcació. La penal acumula 18.849 casos a tràmit, i 12.224 d’aquestes romanen als jutjats de primera instància i instrucció. Pel que fa a la jurisdicció contenciosa-administrativa, té 719 casos a tràmit, i en el cas de la social s’eleva a 3.160 assumptes. De fet, tenint en compte la càrrega de feina pendent i els assumptes resolts durant el tercer trimestre, els jutjats necessitarien més de dos anys per resoldre tot el volum de feina acumulat, sempre que es fes amb el mateix ritme que ara. La taxa de congestió dels òrgans de la província gironina se situa a 3,36, que suposa un 15% més si ho comparem amb el mateix trimestre de 2019. Amb tot, durant el segon trimestre de l’any passat, en plena paràlisi judicial, va arribar a aproximar-se als cinc punts, i des de llavors ha anat baixant mica en mica. De fet, Catalunya és un dels territoris amb les taxes de congestió més elevades de l’Estat.

La penal, la que més ingressa

Les xifres de l’última estadística recollida pel del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) reflecteixen que la jurisdicció penal és la que més casos va ingressar, amb 13.852 assumptes. És una xifra molt similar a la del tercer trimestre de 2019, quan va escalar fins als 13.902 assumptes. La jurisdicció civil, en canvi, ha pujat més d’un 11% amb 8.201 assumptes ingressats, la majoria dels quals als jutjats de primera instància i instrucció (4.880), seguit dels de primera instància (2.103).

Per últim, durant el tercer trimestre es van resoldre 4.480 sentències, es van dictar 10.629 interlocutòries i es van emetre 4.717 decrets.