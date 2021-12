La província de Girona es va convertir en l’onzena de l’Estat on es van tramitar més passaports durant l’any 2020 tot i la situació de pandèmia. En total es van crear 21.924 documents. Això representa una caiguda de gairebé la meitat respecte a l’any anterior (44.502). Aquesta és la primera vegada que aquesta província escala tant amunt malgrat la poca producció de passaports. Que cal recordar que es va estroncar arran de la pandèmia i l’Estat d’Alarma que va aturat la producció de documentació oficial.

Cal recordar que el passaport és un document que no és necessari per anar als països de la UE, però sí obligatori per viatjar a tercers països. Aquests 21.924 documents realitzats des de les comarques gironines es van emetre des de diversos punts de la geografia gironina. Concretament, a la província de Girona hi ha diversos punts habilitats per la Policia Nacional on es pot fer el passaport o el Document Nacional d'Identitat (DNI). La majoria es troben a les comissaries i se n'encarreguen els membres de les Unitats d'Estrangeria i Documentació, així com alguns funcionaris del cos policial. Les oficines estan ubicades a Girona, Camprodon, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Portbou, Puigcerdà i Sant Feliu de Guíxols.

Girona, Figueres i Lloret

En aquests vuit punts de la geografia gironina on té comissaries el Cos Nacional de Policia (CNP) s'expedeixen passaports i, si bé la de Girona és l'equip que més en produeix -ja que també és la zona més poblada-, també hi ha altres punts, com per exemple Figueres amb molt de moviment.

Les dades de l'últim anuari del Ministeri de l'Interior mostren que a la capital de província durant l’any passat es van generar fins a 7.908 passaports i 1.560 d'aquests van ser gratuïts. Figueres ocupa el segon lloc, amb 4.275 passaports, i en tercer lloc hi ha Lloret de Mar, amb 3.459.

En canvi, el punt amb menys tramitació d'aquesta documentació oficial va ser la comissaria de Portbou, amb 743 passaports. Aquí no se'n van emetre 83 de gratuïts.

Caiguda a tot Espanya

A tot Espanya hi va haver una davallada global en la producció de passaports. Se’n van expedir 1.005.478. Això representa una caiguda de més de la meitat (55,52%) respecte a l’any anterior, que es van superar els dos milions de passaports. Del total dels passaports expedits, 128.730 van ser gratuïts ja sigui per errors d'expedició o bé per ser família nombrosa, sempre que s'acrediti correctament aquesta condició.

Les zones que lideren el rànquing d'expedició de passaports el 2020 van ser Madrid, amb 205.203 documents; les províncies de Barcelona (162.698) i València (52.199). En canvi, on se'n van produir menys va ser a Conca (1.806).