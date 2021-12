El Richmond, un jove ghanès establert a Catalunya, és la imatge d’una campanya per captar recursos econòmics de la Fundació Impulsa, que promou la igualtat d’oportunitats i que l’hi ha donat suport perquè iniciï estudis en Automatització i Robòtica Industrial.

El Richmond explica que sempre va voler seguir el seu procés educatiu després d’acabar al seu país l’equivalent a l’ESO, però que no tenia recursos econòmics per complir el seu objectiu i que va haver de desplaçar-se a Líbia al costat del seu oncle.

La idea era treballar, estalviar i tornar a Ghana per continuar amb els estudis, però el seu oncle va morir en ser atrapat per una bala i ell va acabar en un centre de refugiats a Itàlia.

La seva mare el va informar que el seu pare, al qui no coneixia, vivia a Catalunya, es va posar en contacte amb ell i va reunir la quantitat de diners suficients per viatjar a Girona gràcies als 65 euros al mes que rebia al centre de refugiats italià.

D’allí, se’n va anar a Vic (Osona) per trobar-se amb el seu progenitor i va fer novament l’ESO, però el pare el va fer fora de casa quan es va negar a treballar per prioritzar els estudis.

Càritas li va oferir un pis, que ara comparteix amb quatre companys, i la seva professora d’institut, que l’havia posat en contacte amb aquesta entitat, li va parlar de la Fundació Impulsa com a via per seguir endavant amb la seva formació.

La Fundació Impulsa va començar a funcionar el 2015 a iniciativa d’un grup d’empresaris compromesos amb la creació d’una societat més justa a través d’accions d’impacte social i econòmic, que aposten per la igualtat d’oportunitats i la motivació dels joves per aportar el seu potencial a la societat.

Després d’un procés de selecció, el jove va entrar al programa de l’entitat, amb una forta presència en comarques com la Garrotxa el Baix Empordà.

A més de brindar-li suport econòmic i un ordinador portàtil, el Richmond detalla que la Fundació Impulsa disposa de cursos que l’han ajudat «molt» i que li ha assignat una mentora, a qui considera la seva «segona mare».

«Cada dia em truca, em convida amb la seva família, em va acompanyar quan em van operar i m’ha donat consells en començar a treballar, alhora que m’ajuda a organitzar els estudis», comenta.

Després d’incorporar-se a la plantilla de la companyia Fredvic, col·laboradora de la Fundació Impulsa, el seu repte és acabar la formació en Robòtica i, «d’aquí a deu anys, muntar una empresa» o comprar-se un pis i portar la seva mare i germanes a Catalunya, «tot i que només sigui de visita».

La història de’n Richmond és una de les que protagonitzen la campanya de microdonacions ConfioEnElsJoves, que donen suport la cuinera Carme Ruscalleda, l’alpinista Ferran Latorre i l’economista Oriol Amat.

La Fundació Impulsa beca aquest curs 2021-22 a un total de 247 persones i promou una xarxa d’agents de territori al voltant d’elles que garanteix acompanyament econòmic, tecnològic, humà, social i laboral.

Més d’un 90% d’aquests joves es titulen cada any i el repte, segons la directora executiva de l’entitat, Alejandra Manau, és ara que a la iniciativa empresarial se sumi la ciutadania mitjançant donacions.

El període nadalenc sembla propici per a aquesta campanya, en la qual col·laboren responsables polítics com l’alcalde d’Olot, Pep Berga, que des de la capital de la Garrotxa subratlla que «el que és molt important i que es pot fer des de les administracions públiques és generar espais de confiança».