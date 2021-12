La Policia Nacional ha multat tres homes amb 3.000 euros per empadronar immigrants fent-los passar per turistes. L'engany s'ha descobert des de la comissaria de Camprodon (Ripollès). Els tres homes, que viuen en aquesta comarca i a la veïna de la Garrotxa, van demanar una carta d'invitació a les dependències policials, dient que els estrangers arribarien a Catalunya de visita i s'hi estarien uns dies. Un cop aquí, però, els empadronaven, i quan s'acabaven els dies de l'estança, els immigrants es quedaven aquí de manera irregular. Dels tres homes a qui la Policia Nacional ha multat, un d'ells ha reconegut haver comès l'engany i ja ha abonat la sanció.

Segons informa la Policia Nacional, les multes s'han interposat al llarg d'aquest darrer trimestre del 2021. Els tres homes, que viuen al Ripollès i a la Garrotxa, van anar a la comissaria de Camprodon per tramitar una carta d'invitació. Explicaven que els estrangers vindrien aquí de visita i que hi farien turisme durant uns dies.

En realitat, però, un cop havien arribat a lloc, allò que feien era empadronar-los. I quan s'acabaven els dies del viatge, els immigrants es quedaven a Catalunya de manera irregular.

La Unitat d'Estrangeria i Documentació de Camprodon va detectar els enganys i va actuar en conseqüència. Va obrir un expedient d'expulsió per als immigrants que havien arribat aquí a través d'aquesta estratagema i va interposar multes a aquells que els havien convidat.

En concret, per a cadascun dels casos, la Policia Nacional ha demanat a la Subdelegació de l'Estat que els imposi una sanció de 3.000 euros. Segons explica la policia, les cartes d'invitació en cap cas poden fer-se servir per quedar-se aquí de manera irregular. La llei preveu que les multes per a aquells qui ho facin puguin ser de fins a 10.000 euros.

Dels tres homes a qui s'ha multat, un d'ells ha reconegut haver comès l'engany i ja ha abonat la sanció. En aquest cas, amb una rebaixa, ja que s'ha acollit a l'apartat de la llei que ho permet.