L’evolució dels indicadors de contagi i positius des del mes de març de l’any passat fins ara ve marcada per diverses «onades» que s’il·lustren clarament de forma gràfica. Primerament, hi va haver la del març i abril del 2020; seguidament, la de la tardor del mateix any; en tercer lloc, la de principis del 2021; en quart lloc, la de després de Setmana Santa i, finalment, la de principis d’estiu. Tenint en compte el progrés de la vacunació, amb la major part de la població amb la pauta completa, es donava per fet que ja no hi hauria més onades. Però el virus ha tornat a mutar i la variant òmicron ho està fent trontollar tot, de la mateixa manera que la delta va entrar amb força a principis d’estiu.

Fa dies que el nombre de casos ha batut tots els rècords i encara seguiran pujant més si ens basem en els indicadors de contagi. Prova d’això, és que aquest cap de setmana el risc de rebrot ha registra l’índex més elevat de tota la crisi sanitària i ahir ja es va enfilar fins als 1.672, el doble que fa dues setmanes. Aquest indicador permet valorar el creixement d’una epidèmia i mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies. A més, també sobta la rapidesa amb la qual ha anat creixent en molt pocs dies, equiparable al de la segona i cinquena onada, amb la diferència que aquesta vegada està arribant més enllà. Malgrat tot, els experts afirmen que no ens podem basar en aquest paràmetre per avaluar la gravetat de la situació, com tampoc en el nombre de casos , ja que a diferència d’abans no repercuteixen en un augment d’hospitalitzats destacat i, de retruc, en mortalitat. De fet, si ens basem en la pressió hospitalària, la proporció de les onades és molt diferent de la il·lustrada en el risc de rebrot o incidència acumulada. En el cas d’ingressats a l’UCI, la més elevada, amb diferència, és la primera, seguida de la tercera i la segona. Aquesta, de moment, és la que està registrant dades més baixes. Malgrat tot, no s’ha de subestimar aquesta cinquena onada, ja que tot i que la variant òmicron és més contagiosa però provoca símptomes més lleus, cal tenir present que encara hi ha molta població vulnerable sense la dosi de reforç i que tenen risc de contagiar-se i desenvolupar una malaltia greu. D’altra banda, el nombre de positius de coronavirus setmanal és un 27% més alt que el pic de la cinquena onada. En l’últim balanç, se n’han diagnosticat 6.822, més del doble que fa dues setmanes. Finalment, pel que fa a la resta de Catalunya, els indicadors de contagi estan molt per sobre. En el cas del risc de rebrot, ja ha superat el llindar dels 2.000 punts. Salut va declarar 68 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.457) i 18 crítics més a l’UCI (399). En paral·lel, l’Rt va pujar d’1,41 a 1,55. Salut va declarar 8.740 nous casos confirmats per PCR o TA i el total des de l’inici de la pandèmia arriba als 1.122.453 casos. En les darreres 24 hores no s’ha notificat cap mort.