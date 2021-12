Un any després que Josefa Pérez, d’ara ja 90 anys, rebés la primera vacuna de la covid-19 i es convertís en la primera persona a Catalunya receptora del sèrum de Pfizer, un 76,1% de la població catalana ja està completament immunitzada contra el virus i un de cada quatre ciutadans més grans de 12 anys ha rebut una dosi de reforç.

Amb l’escalada de nous contagis que s’està registrant les darreres setmanes, fonamentalment per la irrupció de la variant òmicron, però també per la relaxació de les restriccions que es va viure després de la cinquena onada, els experts insisteixen que, ara més que mai, cal mantenir el ritme de vacunació. Qui ha rebut el sèrum té fins a vint vegades menys probabilitats que la infecció es compliqui i acabi sent letal, recorda el metge i investigador blanenc Salvador Macip, que cita, alhora, les dades recollides per la Universitat d’Oxford al seu portal Our World in Data. Els efectes de la immunització, no obstant, varien en funció de l’edat.

Efectes per franges d’edat

Entre la població d’edat més avançada, les persones no vacunades presenten el triple de probabilitats de ser hospitalitzades i el risc de mort es quadruplica, segons conclou a partir de les dades registrades a Catalunya entre el 20 de novembre i el 20 de desembre i disponibles a la web dadescovid.cat, de la Conselleria de Salut.

D’altra banda, encara que en la taxa de contagis té poc impacte el fet d’estar vacunat o no, la veritat és que per a les persones de 50 a 69 anys és determinant haver rebut el sèrum per mitigar les probabilitats d’una complicació severa de la malaltia. L’últim mes, per exemple, per cada persona d’entre 50 i 59 anys ja vacunada que moria després d’haver-se contagiat de covid-19, morien cinc no vacunats.

Tot seguit, les persones que es troben en la franja de 30 a 49 anys, en aquests moments, els que fa més temps que van rebre la darrera dosi, ja que els altres grups o estan rebent terceres dosis (en el cas dels grans) o bé s’han vacunat més recentment (els de menor edat). Per tant, són les persones vacunades amb el nivell d’immunitat més baix i les que, amb la variant òmicron, s’estan contagiant més. En el seu cas, no haver-se vacunat multiplica per deu el risc d’acabar sent ingressat en una UCI.

Finalment, per cada persona d’entre 10 i 29 anys que està vacunada i es contagia, s’infecten tres joves de la mateixa edat que no estan vacunats. El problema a l’hora d’analitzar les taxes d’immunització a aquesta franja és que difereixen molt entre els grups que la integren. Malgrat tot, el risc d’hospitalització per als no vacunats és molt alt.

10.000 morts menys

D’altra banda, en l’homenatge de Salut a tots els professionals que han vacunat durant aquest any, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va explicar que en un any s’han administrat 13,2 milions de dosis. Com a conseqüència, s’han evitat més de 300.000 contagis, 10.000 morts, entre 60.000 i 80.000 ingressats i entre 10.000 i 13.000 crítics.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona i en proporció de la població, s’han evitat unes 1.000 morts i uns 30.000 positius. A Girona, en un any, s’han administrat més d’1,4 milions de dosis (entre primeres, segones i de record) fet que ha permès assolir una cobertura en pauta completa del 73% en el total de la població.

Al llarg de l’any, la vacunació s’ha estès progressivament entre diferents col·lectius i franges d’edat, prioritzant els més exposats i vulnerables a la covid-19. Primer van ser les residències i el personal sanitari de primera línia i el 9 de febrer s’obria per als col·lectius professionals prioritzats. Dues setmanes després, el 18 de febrer, s’encetava la vacunació per al personal de tots els centres educatius de fins a 55 anys i el 7 d’abril va ser la data en què la vacuna es va ampliar a la població general. Va ser aleshores quan es va obrir per franges d’edat, en ordre descendent, ja que la població de més edat té més risc de patir complicacions si emmalalteix de coronavirus. Així doncs, es va començar pels majors de 70 anys i progressivament en el transcurs de l’any es van obrir la resta de grups d’edat a mesura que s’incrementava l’arribada de vacunes, fins que el passat 15 de desembre s’hi van incloure els infants de 5 a 11 anys.