L’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Banyoles ha portat a terme obres per renovar l’enllumenat al carrer Girona, en tot el tram del carrer, i a l’entorn de l’escola i el pavelló́ de Can Puig. Les obres han suposat una inversió́ de gairebé 60.000 euros. L’actuació́ ha consistit a substituir els pals de fixació i les llumeneres per llums de led. En total s’han fet canvis en més de 90 punts. Amb aquesta actuació, l’enllumenat s’adequa a la normativa vigent, es millora l’eficiència energètica i es redueix la contaminació, a més de reduir la despesa energètica.