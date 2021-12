Diversos hospitals d’arreu d’Espanya que participen en l’assaig de la vacuna gironina d’Hipra ja han començat la crida de voluntaris per a la tercera fase de l’assaig del vaccí contra la covid-19, segons han confirmat fonts de la multinacional d’Amer a aquest diari. Un dels centres sanitaris és l’hospital Clínic de València, que la setmana passada va obrir les sol·licituds per crear una borsa de voluntaris. Com a requisits, han d’haver rebut almenys una dosi d’AstraZeneca, Janssen, Pfizer o Moderna. A més, si en algun moment han passat la covid-19, també poden participar igualment a l’estudi. Segons fonts de l’Institut Català de la Salut de Girona, l’hospital Trueta també començarà la crida de voluntaris en els propers dies.

D’altra banda, està previst que l’Agència Espanyola de Medicaments autoritzi aquesta tercera fase el mes que ve, tal com estava previst. L’última, la IIb, es va aprovar el 15 de novembre passat i s’ha dut a terme a una desena d’hospitals espanyols amb un miler de voluntaris. Com a requisits, havien de tenir la pauta completa amb Pfizer des de fa sis mesos com a mínim i no haver-se contagiat. Els resultats d’aquesta fase han sigut «molt bons», segons ha confirmat recentment la directora d’I+D i Registres d’Hipra, Èlia Torroella, a RTVE. És per això que, tal com va afirmar la multinacional veterinària fa un mes, «si els resultats de la segona fase són favorables, està previst que la tercera comenci immediatament». En aquest cas, s’hi sumaran més hospitals espanyols i d’altres països europeus per tal d’arribar a un nombre més gran de voluntaris.

Si les previsions es compleixen, podria estar disponible en el segon trimestre de l’any vinent. Cal tenir present que ja han produït milions de dosis i Hipra està a l’espera de les autoritzacions corresponents.

Una de les grans incògnites és si servirà contra la variant òmicron. Torroella confia que sí tot i que estan desenvolupant uns estudis per tal de confirmar-ho. Els resultats es publicaran en breu.