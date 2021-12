Els patges reials del Diari de Girona han tornat aquest any a repartir il·lusió mantenint l'habitual cita amb els nens i nenes per poder atendre les seves peticions i traslladar-les a Ses Majestats els Reis d'Orient. L'evolució de la pandèmia i el notable augment dels casos produïts per la variant òmicron, ha fet que el sistema de comunicació sigui el mateix que el de l'any passat. Per segon any consecutiu, en comptes de portar de manera presencial la carta, els patges reials han tornat a entrar a casa de 200 famílies gràcies a una videoconferència. La iniciativa ha comptat amb el patrocini de la Diputació de Girona.

Durant dos dies, el 27 i 28 de desembre, es van realitzar gairebé les dues-centes videotrucades a famílies que hi participaven i que, prèviament, van haver d’inscriure’s. Gairebé ningú es va voler perdre aquest esdeveniment, per això el contingent màxim de registres va finalitzar en pocs dies; i els més afortunats van poder tenir una conversa amb el patge reial. Il·lusió és la paraula adient per definir les dues jornades de videotrucades que es van realitzar entre les famílies i els patges reials. Dins del llarg reguitzell de desitjos que conformaven les llistes dels més petits i petites, hi han destacat les habituals joguines o videojocs, les ganes de passar més temps amb els familiars i, algun que d’altre, ha demanat que la pandèmia del coronavirus posi el seu punt i final d’una vegada. Tanmateix, els patges reials no només han parat les orelles per escoltar els encàrrecs dels més menuts. També han aprofitat per donar alguns consells per millorar segons quins aspectes del dia a dia com fer més bondat i fer més cas als pares i mares o seguir comportant-se igual de bé a l’escola. El missatge més important que han traslladat als nens i nenes i, que els Reis en són conscients, és que estan molt orgullosos del comportament i l'actitud que estan tenint envers la pandèmia, en general. Però, encara més, els darrers dies amb la pujada de casos a causa de l'aparició de la variant òmicron.