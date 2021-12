L’expansió de la variant òmicron, altament contagiosa, ha fet accelerar el contagi dels darrers dies, tal com va passar amb l’arribada de la delta, a l’estiu. De fet, s’estan assolint xifres mai vistes en gairebé dos anys de pandèmia. Segons el darrer balanç, en una setmana ja s’han superat els 7.000 positius a la Regió Sanitària de Girona i del 20 al 24 d’aquest mes es van superar els 1.000 casos diaris, tenint en compte que encara no s’havia arribat a aquesta xifra en tots aquests mesos. La incidència de casos predomina en la franja de població de 40 a 49 anys, tenint en compte que encara no poden rebre la dosi de reforç, tot i que està previst que aviat puguin demanar cita.

Paral·lelament, el risc de rebrot segueix disparat i ja arriba als 1.871 punts, tenint en compte que el Ripollès es manté amb els indicadors més elevats i, per tant, fa pujar la mitjana gironina. Respecte al nombre d’ingressats, ahir la xifra va sobrepassar el llindar de 200 i ja n’hi havia 213, mentre que el total de crítics va baixar lleugerament i es va situar per sota del llindar de 50. D’altra banda, els centres d’atenció primària segueixen saturats. Dilluns, a tot Catalunya, van atendre 60.000 visites per coronavirus, un 25% més que el pic de la cinquena onada. Llavors van ser unes 48.000 visites registrades el 12 de juliol, segons va explicar a RAC1 la directora assistencial de l’Atenció Primària, Ariadna Mas. Les xifres suposen un «rècord absolut» i Mas creu que encara aniran a més per l’efecte de les interaccions del Nadal. Tot plegat ha fet que l’atenció primària estigui «centrada en la covid-19» i que més enllà d’això es mantinguin només les visites a embarassades, nounats i situacions de més risc i no ajornables. Mas ha insistit que no cal anar al CAP si es dona positiu en un test d’automostra perquè «no aporta res» repetir la prova. Al CAP, si es té molta febre La directora ha demanat deixar les visites als CAPs per als qui realment les necessiten. En aquest sentit, ha afegit que s’hi hauria d’anar si es té febre més alta de 38 durant tres dies o sensació d’ofec. Mas ha posat en valor la tasca de l’atenció primària i ha recordat que també s’estan vacunant unes 90.000 persones al dia. Ha augurat que queden «dues setmanes fortes» però ha esperat que de la mateixa manera que el creixement ha estat explosiu, el decreixement també ho sigui. En una setmana, s’han fet 300.000 PCR i 280.000 tests d’antígens. Mas ha afirmat que, sens dubte, és el moment més àlgid de la pandèmia. Ahir a Catalunya es van declarar 24.006 nous casos de covid-19, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.146.459. Els crítics superen ja la barrera dels 400. En concret són 404, cinc més que el dia anterior, xifres similars a les de finals d’agost. Pel que fa als ingressats, n’hi havia 46 més, amb un total de 1.503. El risc de rebrot va pujar a 2.526, el que suposa un creixement en un dia de 497 punts. L’Rt va passar d’1,55 a 1,73. Les funeràries van notificar 31 morts, amb un total de 24.484 des de l’inici de la pandèmia.