Els alumnes catalans tornaran a l’escola després de l’aturada nadalenca el proper dilluns 10 de gener, tal com està previst al calendari escolar. La Conselleria d’Educació manté la data, malgrat la sisena onada de la pandèmia i l’impacte de la variant òmicron, i no té sobre la taula cap mesura extraordinària prevista en aquest sentit, segons fonts del departament consultades per EL PERIÓDICO.

Abans que s’acabessin les classes, el 22 de desembre, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, ja va descartar la idea d’allargar les vacances de Nadal dels escolars per contenir el virus. «El dia 10 obrirem les escoles. Aquí no hi ha debat perquè els centres són llocs segurs. No ens plantegem allargar les vacances», va dir amb rotunditat. Va argumentar llavors que el curs passat, quan la vacunació no estava tan estesa, es van arribar a confinar 3.300 grups escolars «i vam mantenir les escoles obertes». La idea és fer el mateix ara.

La Conselleria d’Universitats també té la idea que les universitats reprenguin l’activitat acadèmica el 10 de gener i així ho va transmetre la consellera Gemma Geis als rectors en una reunió telemàtica que va tenir lloc ahir. En aquesta trobada, en què també hi va participar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va acordar celebrar una nova reunió el proper 17 de gener per veure quina és l’evolució de la pandèmia i prendre les mesures que es considerin necessàries. En tot cas, i després del curs passat, les universitats catalanes ja tenen plans sectorials per adaptar tant la docència com els exàmens a un escenari híbrid o semipresencial.

Trilla, a favor de l’obertura

Paral·lelament, el cap d’epidemiologia de l’hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, creu que es pot mantenir la data del 10 de gener per la tornada a l’escola, ja que veu més perjudicial per la salut mental dels infants tenir-los tancats a casa. No obstant, sí que admet que podria ser una bona mesura fer-los tests d’antígens a l’entrada el primer dia.

Trilla reconeix que la mesura del Regne Unit de fer diàriament tests d’antígens als alumnes «pot ser una mica pesat», però no ho descarta del tot. Sí que demana mantenir una bona ventilació a les escoles.

Precisament sobre els tests d’antígens, ha explicat que el comitè científic assessor de la Generalitat, del qual forma part, va demanar que es facilitessin tests a la ciutadania per a l’autodiagnòstic, però no sap si la mesura s’ha tingut en compte o no. Trilla creu que això permetria descongestionar l’atenció primària, ja que els positius amb autotests es podrien quedar a casa, comunicar el positiu al seu CAP telemàticament i no haver-hi d’anar si no tenen símptomes greus, tal com ha recomanat la Generalitat.

Sobre l’evolució futura del coronavirus, va dir que a finals del 2022 o principis del 2023 es podria establir una situació de certa convivència amb la patologia, que seria més lleu que ara, ja que bona part de la població mundial ja estaria immunitzada.

Madrid sospesa la decisió

A la Comunitat de Madrid, no són tan rotunds. En una roda de premsa ahir, la directora general de Salut Pública, Elena Andradas, va assenyalar que estan estudiant les dades de brots de covid-19 en menors i en funció d’això, «la setmana que ve es prendran les mesures que corresponguin». Andradas va apuntar que els casos en nens s’estaven donant a la població no vacunada, bàsicament alumnes d’infantil i primària. Si Madrid retardés la tornada a l’escola, seria un canvi respecte a les intencions expressades per la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que fa tot just una setmana defensava la tornada a les aules amb normalitat i que aquest dimarts assenyalava que «vacunats, previnguts i amb altres dades hospitalàries, la covid-19 ha de començar a ser tractat d’una altra manera», afirmació que no convida a pensar en passos enrere, sinó tot al contrari.