El nou pla director de l'aeroport Girona-Costa Brava preveu que la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva) arribi als 7 milions de passatgers anuals amb l'estació de l'AVE. L'Estat ha tret a informació pública la proposta per revisar l'actual pla director, que data del 2006. El document fa projeccions de futur i dibuixa diferents escenaris. Recull que, un cop l'alta velocitat arribi a Vilobí d'Onyar i «es millori la connectivitat amb Barcelona», si l'aeroport també és capaç de captar noves rutes, en un escenari de «desenvolupament màxim» arribaria als 10,1 milions de viatgers i operaria 73.990 vols anuals. Això sí, per poder absorbir la demanda, l'estudi també diu que caldria invertir fins a 363,7 milions d'euros. La majoria, per reformar la terminal.

L'actual pla director de l'aeroport de Girona es va aprovar ara fa quinze anys. En concret, a l'estiu del 2009. Ara el Ministeri de Transports, a través de la Direcció General d'Aviació Civil, ha revisat aquell document i l'ha adaptat. L'estudi, que avui ha sortit a informació pública, ha de servir de base per planificar el futur de l'aeroport. Per això, aquest nou pla director analitza diferents escenaris, concreta com pot evolucionar la demanda i recull quines inversions caldria fer a Vilobí d'Onyar per assumir el previsible increment de viatgers. D'entrada, el document no amaga que d'ençà del 2008, quan es va arribar al pic de 5,49 milions de passatgers, l'aeroport de Girona ha registrat «una clara tendència descendent». Subratlla que és una terminal «cada cop més estacional» -la majoria de vols es concentren a l'estiu- i que la seva evolució està «rigorosament vinculada» amb la companyia irlandesa de baix cost Ryanair. El document també subratlla que, a propòsit d'això, l'any passat s'hi va sumar l'esclat de la pandèmia. De fet, arran de la covid-19, la terminal de Vilobí d'Onyar va tancar el 2020 «amb una forta caiguda dels nivells de trànsit». Va rebre tan sols 172.213 passatgers, fins a un 91% menys en comparació amb el 2019 (quan va tancar l'any amb 1,9 milions).

Tres escenaris

El nou pla director, però, que s'ha redactat amb l'objectiu de ser «una eina de planificació a mitjà i llarg termini», preveu que l'aeroport de Girona deixi enrere la situació actual. I dibuixa fins a tres escenaris de futur possibles, que en el millor dels casos suposarien arribar a duplicar el seu màxim històric de passatgers. D'entrada, el document diu que amb un «creixement estàndard», l'aeroport Girona-Costa Brava rebria 3,38 milions de passatgers anuals i operaria 31.505 vols. Ara bé, el nou pla director també deixa clar que, en aquest context, no s'ha tingut en compte que es capti «trànsit addicional». I això, directament, deriva en el segon escenari. Perquè en aquest cas, sí que s'analitza la situació un cop ja s'hagi posat en servei l'estació de l'AVE i, que el nou pla director veu com a projecte clau per «millorar la connectivitat entre l'aeroport Girona-Costa Brava i Barcelona ciutat». «Això fa que augmenti considerablement la seva àrea d'influència i, per tant, la demanda de passatgers», recull el document. «A més, a mitjà-llarg termini, es preveu que es recuperin rutes que ja s'operaven, se n'obrin de noves i es potenciï Catalunya com a destí en conjunció amb l'aeroport del Prat», hi afegeix l'estudi.

Fins a 10,1 milions

Per al segon escenari -és a dir, ja amb l'alta velocitat- el nou pla director concreta «un horitzó prudencialment ambiciós» i diu que l'aeroport pot impulsar-se fins a rebre 7 milions de passatgers anuals i operar 56.050 vols (dels quals, 48.200 serien comercials). I en cas que s'arribi al «desenvolupament màxim», la proposta que ha sortit a informació pública detalla que la terminal de Vilobí arribaria a superar els 10 milions de passatgers (en concret, en rebria 10.180.400) i que acolliria 73.990 operacions d'aeronaus (de les quals, 69.500 serien de companyies comercials).

363 milions d'euros d'inversió

En paral·lel, el nou pla director també recull quines inversions s'hauran de fer a l'aeroport Girona-Costa Brava per dotar-lo de «suficient capacitat» per absorbir els diferents increments de demanda. Aquí, el document fa una proposta de màxims i xifra en 363,7 milions d'euros totes les inversions que caldria fer per adaptar l'equipament (als quals se n'hi haurien d'afegir 3 més per a instal·lacions i equips). De tot el paquet de projectes, aquell que s'emportaria el gruix més gran és l'ampliació i reforma de la terminal (valorada en 222 milions d'euros). Dins el llistat, però, també hi apareix la construcció d'una nova torre de control situada a uns 500 metres de l'actual (7 milions d'euros), la connexió de la terminal de Vilobí amb la via de l'alta velocitat (55 milions d'euros), l'ampliació de les plataformes d'estacionament d'aeronaus (15 milions d'euros) i el trasllat de l'actual estació d'autobusos (10 milions d'euros).

El nou pla director també recull que s'haurien de destinar 20 milions d'euros a l'adquisició de nous terrenys per a l'aeroport Girona-Costa Brava. De fet, recull que caldria comprar 40,58 hectàrees incloses dins el terme municipal de Vilobí d'Onyar per si calgués ampliar la pista d'aterratge i enlairament. L'estudi diu que «la longitud de l'actual és adequada per a la flota i els assoliments previstos». Però també admet que «la millora de la connectivitat amb Barcelona» podria suposar que a Vilobí hi aterressin avions més grans o que s'inauguressin rutes cap a «destins més llunyans». «Això implicaria la necessitat d'ampliar la pista; i, per tant, d'aquí la necessitat de tenir terrenys», concreta el document. La proposta de revisió del pla director de l'aeroport Girona-Costa Brava s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El document s'acompanya d'un estudi ambiental estratègic. S'obre ara un termini de 45 dies perquè aquells qui ho vulguin puguin presentar-hi al·legacions.