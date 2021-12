Trencar el mite dels «golluts» de Ribes i «humanitzar-los». Aquest és l’objectiu del llibre d’investigació de dos ripollesos, Joaquim Roqué i Miquel Sitjar, que publicaran ben aviat. Els també coneguts com a nans de Ribes, van ser una comunitat de persones que van viure a la comarca i a qui la societat va marginar per la seva baixa estatura i la inflor al coll (golls) . «És una història de discriminació, intolerància, vergonya i ocultació», remarca un dels autors, fins al punt que la seva existència va intentar «esborrar-se» i va reduir-la a llegenda. Els autors han recuperat publicacions científiques del segle XIX, desconegudes a Catalunya i localitzades en arxius prestigiosos com la Universitat de Harvard.

Segons han pogut constatar, el concepte de ‘nans de Ribes’ com a raça de gent d’origen misteriós es remunta a un article de Miguel Morayta, diputat de les Corts Espanyoles, l’any 1886 al diari «El Globo».

«Va ser qui va encendre la metxa», remarca un dels autors del llibre, Joaquim Roqué. Morayta, que ja en aquell moment era una figura il·lustre, havia anat aquell estiu a descansar a la vall de Ribes, que ja era coneguda pels seus balnearis. Aquell article detallava el seu aspecte físic, amb golls (una gran inflor al coll) en adults, el cretinisme d’alguns i la situació precària en què vivien. Si bé apuntava que hi havia qui atribuïa la inflor a l’arsènic de les aigües de muntanya de la zona, no va tenir dubtes en afirmar que formaven part d’una «raça» amb uns trets distintius diferents a la resta de veïns de la zona. Com que només s’unien entre sí, afirmava, la seva raça s’havia conservat «pura» i recordava la dels tàrtars pels seus ulls ametllats.

Aquell article va aixecar molta polseguera perquè estava carregat de denúncia social. El polític deia que els nans vivien aïllats de la resta, «eren menyspreats pels seus veïns», que en feien sovint «objecte de burla» i «vivien un estat de brutícia sorprenent». També denunciava que «ningú feia res per millorar la seva situació ni els prestava unes condicions de progrés».

Per a un poble com Ribes, amb un incipient turisme d’estiu de salut i repòs, aquell article els perjudicava molt. Es parlava d’aigües amb arsènic, que podien causar inflamació de la gola o potser cretinisme i que en aquella població hi havia una «raça menyspreada i objecte de burla». La reacció local, segons assenyalen ara els autors del llibre, va ser de «negacionisme» i es va intentar «esborrar» la seva presència, fins al punt que van remodelar completament l’única font d’aigua de la qual podien veure només els nans per «netejar» qualsevol possible referència a ells. En els anys següents, es creu que se’ls va expulsar i alguns van anar a altres indrets, com la Garrotxa. No han trobat proves que fossin assassinats, si bé ha quedat un interrogant obert amb la descoberta, els anys 80, d’esquelets de persones petites en uns terrenys a tocar de l’antic castell de Sant Pere durant unes excavacions. «No es van fer proves però podrien ser cossos de golluts perquè es creu que tampoc es podien enterrar al cementiri amb la resta de veïns». Un fet que no s’ha pogut confirmar.