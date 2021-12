El consistori, juntament amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, ha habilitat un punt d’alimentació al nucli urbà de la localitat de Sant Esteve d’en Bas per poder capturar, esterilitzar, inspeccionar i vacunar els gats. Amb això, es complirà el desig de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per posar fre a la colònia d’una desena de gats de carrer que habiten al poble de Sant Esteve d’en Bas.

Una problemàtica que, segons informa l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, s’arrossegava des de fa uns mesos. Els veïns, que seran els mateixos responsables d’alimentar els gats, s’havien queixat a l’ajuntament de crits, excrements i baralles provocats pels animals. Des de les regidories de Medi Ambient i d’Educació, Joventut i Lleure es van posar en contacte amb el SIGMA per buscar una solució al problema. Des del consistori s’està executant una tasca amb els veïns i veïnes per tal que entenguin la importància de no donar a menjar als gats fora de l’horari i de la zona establerta.

D’altra banda, des de l’Ajuntament de la població garrotxina també es treballa per a conscienciar a la població en general de la necessitat de censar els seus gats domèstics per tal de no confondre’ls amb els gats de carrer i evitar capturar-ne algun que no ho sigui. Aquest tràmit es pot realitzar gratuïtament al mateix ajuntament on els veïns interessats caldrà que portin la targeta sanitària i el número de xip de l’animal.