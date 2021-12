Un total de vint residències de la Regió Sanitària de Girona ja tenen casos de coronavirus entre els usuaris i/o treballadors, segons el darrer balanç de Drets Socials. D’aquestses, gairebé la meitat, és a dir un total de vuit, tenen brots de covid-19 i estan catalogades com a vermelles. N’hi ha unes 90 restants que són verdes, és a dir que no tenen cap positiu. En el conjunt de Catalunya, una de cada deu té casos actius de coronavirus, fet que representa un 11% del total. D’altra banda, el 21,19% són taronges, és a dir, presenten casos positius, però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència.

Hi ha 580 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (l’1% del total). Al llarg de la darrera setmana (del 19/12 al 25/12), hi ha hagut 23 defuncions per covid-19, mentre que hi ha hagut 62 ingressos hospitalaris de persones residents. Pel que fa als professionals, 1057 han donat positiu (2,2% del total) els últims 14 dies; hi ha 8 persones treballadores ingressades i 3 a l’UCI.

El 97,5% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,9% tenen la pauta completa. El 95% de les persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 92,6% ha rebut la primera dosi i el 92,1%, la pauta completa.