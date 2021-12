Les comarques gironines tancaran l’any amb temperatures més pròpies del mes d’abril que del desembre. El termòmetre es va enfilar ahir fins als 23 graus a la ciutat de Girona i a La Bisbal d’Empordà, i en una colla de municipis es van superar els 20. Unes temperatures que són de les més elevades en l’última dècada en un mes de desembre. El bon temps porta gent a les terrasses i a les platges, on no és estrany veure algú entrar a l’aigua. Per avui, es preveu que les màximes encara puguin pujar una mica més.

El Servei Meteorològic de Catalunya va informar aquest dimecres que els primers dies del 2022 estaran marcats per un ambient primaveral, ja que durant els propers set dies s’espera l’arribada a la zona mediterrània d’una massa d’aire càlid procedent del nord d’Àfrica. Entre el 29 de desembre i el 4 de gener es preveu un episodi de temperatures «inusualment altes» per a l’època de l’any i s’espera un episodi de calor, que també estarà marcat per l’absència de precipitacions. Les temperatures màximes previstes per als dies més càlids oscil·laran a tot Catalunya entre els 17 i els 22 graus, encara que puntualment podrien arribar als 24 o 25. Els Reis portaran fred Les previsions a mitjà termini indiquen que, a partir del 5 de gener, la temperatura es normalitzarà a causa de l’arribada d’una pertorbació que provocarà algunes precipitacions a Catalunya.