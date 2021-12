L'any 2021 s'han gestionat 352 reclamacions per incidències en el servei de subministrament de la llum a la demarcació de Girona. Segons dades de l’Agència Catalana de Consum del Departament d’Empresa i Treball, això suposa un icrement del 23% respecte les 286 al·legacions de l’any anterior.

Del total del present any, el 65,2% de les queixes tenen a veure amb desacords amb els imports facturats, inclosos els casos de períodes no facturats i la dificultat posterior de fraccionar-ne el pagament; el 13,4% són controvèrsies sobre les condicions del contracte; mentre que el 6,3% restant estan relacionades amb problemes derivats de la prestació del servei.

Dels cinc territoris on s’han extret les dades, la província de Girona ocupa la tercera posició de la llista de les cinc demarcacions amb més reclamacions. El primer és Barcelona amb un total de 1.344, un número que ha augmentat respecte a les 898 reclamacions que es van produir al al llarg del 2020. Segon, és el territori de Tarragona que ha passat de les 223 que es van recollir l’any passat a les 433 que s’han registrat enguany; Lleida i les Terres de l’Ebre són les demarcacions que tenen un nombre de reclamacions que Girona. La primera ha registrat un total de 233 al·legacions (106 al 2020) i la segona 211 (101 al 2020). Amb l’observació de les dades de tots els territoris es pot extreure que enguany hi ha hagut un nombre major d’al·legacions relacionades amb l’electricitat en comparació a l’any passat en cadascun d’ells.

Des de l’entrada en vigor de la noves tarifes de la llum pels contractes de subministrament domèstic l’1 de juny, l’Agència ha intensificat les actuacions de control a companyies elèctriques. En aquest sentit, hi ha actuacions de control obertes a les diverses empreses comercialitzadores de llum que operen a Catalunya per verificar si proporcionen informació correcta i transparent a les persones consumidores pel que fa a preus i tarifes, així com davant de qualsevol modificació contractual. Així, per exemple, es comprova que s’ofereixi la possibilitat de rescindir el contracte sense cap penalització, tal com recull la normativa vigent.

Com actuar davant Consum si tenim indicis de frau

Tots els consumidors, davant de qualsevol indici de frau, poden denunciar a través del web de Consum perquè el Govern faci les comprovacions adients. En casos del controvèrsia sobre els imports facturats, els clients han de reclamar a l’empresa comercialitzadora i si no reben resposta en el termini màxim d’un mes, o si la resposta no és satisfactòria, poden adreçar-se als organismes públics de consum per mirar de resoldre la reclamació mitjançant els mecanismes extrajudicials i gratuïts de la mediació i l’arbitratge.