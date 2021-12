Més de 26.000 famílies gironines s'acullen a les bonificacions associades al cànon de l'aigua, concretament a la tarifa social i a l'ampliació per trams, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Un tribut ambiental que s'aplica al rebut de l'aigua des de l'any 2000 i que suposa entre un 10 i un 30% del total.

Les famílies que s'acullen i gaudeixen de la tarifa social de l'aigua a Girona són 2.640. Un número que representa un augment del 12% respecte dades de l'any passat (2.270); i un creixement del 43% en comparació a les del 2019 (1.845). Aquest ajut pot arribar a representar el 100% del cànon de l'aigua als col·lectius més vulnerables per tal de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. La província de Girona és la tercera amb més famílies que s'acullen a aquesta ajuda. Lleida n'és la quarta amb 1.593; mentre que Barcelona n'és la primera (67.087) i Tarragona la segona (4.646).

L’altra de les bonificacions vigents del cànon de l'aigua és l'ampliació per trams que s'aplica en unitats de convivència de 4 o més membres. A les terres gironines, 24.327 famílies s'acullen a aquest ajut, un número menor respecte el 2020 i el 2019 on rebien la bonificació 27.619 i 27.431 respectivament. Aquest suport consisteix en afegir al primer tram 3 metres cúbics mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel primer tram, dos metres cúbics mensuals per persona pel segon tram i un metre cúbic al mes en el cas del tercer tram. També cal destacar-hi el tractament especial dels habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l'ampliació computaran com a dues persones. Igual que en la primera bonificació, Girona és la tercera província amb més casos. La supera Barcelona, que n'és la primera amb 298.965, i Tarragona, la segona, amb 27.851. Lleida n’és la darrera de la llista amb 11.560 famílies.