L’hospital Trueta ha restringit totalment les visites de familiars i acompanyants de pacients ingressats a la planta d’hospitalització des de Nadal. La mesura es pren davant la situació epidemiològica actual i amb l’objectiu de garantir una assistència de qualitat i segura. Excepcionalment, a aquesta unitat s’admetran visites d’un sol acompanyant l’1 i el 6 de gener. D’altra banda, les unitats de maternitat, hospitalització pediàtrica, neonatologia i UCI Pediàtrica sí que admeten visites d’un sol acompanyant les 24 hores del dia. Finalment, el servei de reanimació permet un acompanyant d’11 a 12 del matí i l’UCI i la Unitat Coronària també permeten un sol acompanyant d’1 a 2 del migdia.

De fet, la situació al Trueta és preocupant. Segons dades actualitzades dilluns passat, hi havia 63 pacients ingressats amb coronavirus, dels quals 32 estaven en estat crític o semicrític. A més, l’impacte de la pandèmia també està fent augmentar els positius entre els professionals. Fins dilluns hi havia 75 professionals de l’Institut Català de la Salut de Girona (ICS) amb coronavirus i 37 dels quals treballen al Trueta i 36, a l’atenció primària. A més, hi havia sis professionals del Trueta i un de l’atenció primària fent quarantena tenint en compte que són contactes estrets.

El nombre de treballadors contagiats s’ha pràcticament duplicat en poc més de dues setmanes, de la mateixa manera que la variant òmicron ha fet disparar el contagi comunitari.

Les restriccions de visites segueixen la línia d’altres hospitals de referència de Barcelona, com el Bellvitge o l’hospital del Mar, que fa pocs dies que també han prohibit els acompanyants a pacients hospitalitzats. En el seu cas, les úniques excepcions són menors d’edat o pacients en situació de final de vida.

Alerta amb l’òmicron

D’altra banda, el cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ha expressat proecupació a Twitter pel possible impacte de la variant òmicron en la pressió assistencial hospitalària. En un fil, exposa que la majoria de pacients crítics ingressats corresponen a persones que es van contagiar fa més de quinze dies i, en aquell moment, la variant predominant encara era la Delta. És per això que, actualment, encara es desconeix l’impacte de l’òmicron. També especifica que «actualment pot passar que coexisteixin les dues variants amb repercussió diferent segons les franges d’edat, la meva hipòtesi és que en edats joves, la transmissió comunitària explosiva seria per òmicron i els actuals hospitalitzats i UCI encara serien per Delta».

Respecte a això, afirma que és «incert» què pot passar en els propers dies i tenint en compte que la població de més de 60 anys, que és la més vulnerable, estan rebent la tercera dosi. Malgrat tot, demana a experts i polítics que siguin més «prudents» a l’hora de dir que la nova variant no tensarà els hospitals i cursarà com un refredat. Finalment, conclou que serà a partir del 15 de gener quan es veurà quin és l’impacte real de la nova variant als hospitals.

Ahir, a la Regió Sanitària de Girona, hi havia 210 hospitalitzats per coronavirus i els crítics van tornar a superar el llindar de 50. A més, el nombre de positius setmanal s’aproxima als 8.000. La taxa de positivitat de les proves que detecten la covid-19 cada vegada creix més i ahir ja era del 16%. La mitjana d’edat dels positius és de 36 anys, tres per sota de la mitjana de tota la pandèmia.

Ahir Salut va detectar 22.972 nous casos de covid-19 a Catalunya, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.169.431. A més, va registrar 62 ingressats més per covid-19 (1.565) i 9 crítics més a l’UCI (413). El risc de rebrot va pujar a 2.804, el que suposa un creixement en un dia de 413 punts i l’Rt va passar d’1,73 a 1,82.

La població de40 a 49 anys ja pot vacunar-se de nou

El Departament de Salut va obrir ahir les cites per posar-se la dosi de reforç de la vacuna contra la covid a les persones d’entre 40 i 49 anys. Des de la setmana passada, ja ho podien fer tots els majors de 50 anys o que haguessin estat vacunats amb AstraZeneca. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va recordar que hi ha més de 203.000 cites disponibles per vacunar-se fins a gener i va instar la població a demanar hora. Malgrat que la nova variant provoca una malaltia «menys greu», segueix causant ingressos, i «això no ho trobem en la grip o en el refredat comú», va avisar Cabezas.