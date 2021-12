Ens deixen cinc mesos buits... això es notarà, segur», insisteix el director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó. Fa setmanes que avisa el que està a punt d’ocórrer: el desproveïment durant el primer semestre de l’any de la Creu Roja i els quatre Bancs d’Aliments per a donar menjar a les famílies més vulnerables. El motiu, els fons europeus dedicats a aquestes entitats no arribaran fins a mitjan 2022, quan habitualment hi havia un lliurament a l’inici de l’any. La Generalitat, a la desesperada, cerca sis milions d’euros en el pressupost perquè totes les famílies puguin ser ateses.

Cada mes, mig milió de catalans depenen del Banc d’Aliments i de la Creu Roja per a omplir el rebost i poder menjar. En el primer cas, l’entitat s’encarrega de subministrar el menjar a altres oenegés, com per exemple Càritas, que el donen als seus usuaris. En el segon cas són les persones ateses per la Creu Roja, o derivades pels serveis socials, els que reben els aliments. I no és casual que així ocorri. Els Bancs d’Aliments i la Creu Roja són les dues úniques organitzacions a Espanya acreditades per a rebre els fons d’ajuda europea per als més necessitats. Un programa que, només a Catalunya, aporta 12 milions de quilos d’aliments a l’any.

Canvi de dates

La Comissió Europea és qui inverteix els diners. El Ministeri de Treball i Economia Social el rep i li ho dóna al Fons Espanyol de Garantia Agrícola (FEGA), que compra el menjar i la hi lliura als Bancs d’Aliments i La Creu Roja tres vegades a l’any. «El problema és que han canviat el sistema per a 2022 i només ens lliuressin el menjar dues vegades a l’any», compte Fatjó. El primer repartiment no serà fins a abril o maig. «Nosaltres comptàvem amb el menjar de les ajudes europees per a gener, febrer i març i no la tindrem», insisteix Fatjó. Una preocupació que també ha arribat fins a la Creu Roja, que tem no tenir menjar per a lliurar a les famílies que ho necessitin.

El Ministeri de Treball i Economia Social admet que ha canviat el sistema de lliuraments: enguany repartiran el menjar previsiblement a l’abril i setembre, en comptes d’en tres tandes com era habitual. No obstant això, no aclareixen el perquè d’aquesta decisió.

Davant aquesta falta de proveïment, les entitats a Catalunya ja han acudit a la Generalitat. «Tots els que tinguin responsabilitat en això han d’implicar-se», demana el director general de Serveis Socials de Drets Social, Josep Maria Forné, que també va ser director del Banc dels Aliments de Lleida. «L’aportació que els falta a les entitats a l’inici de l’any està al voltant dels sis milions d’euros. Això és molts diners, però estem intentant buscar fons en el pressupost per a garantir, almenys, la meitat», explica Forné.

Menys fons del Gran Recapte

Aquest problema se suma a la caiguda del 50% de les donacions en la capmanya del Gran Recapte de fa unes setmanes. En el conjunt de Catalunya es van recollir recaptar 3,63 milions d’euros. A banda de les donacions directes a través de la seva web, durant la campanya als establiments comercials, es van aconseguir 167.000 euros a Girona, 138.000 euros a Lleida, 259.000 euros a Tarragona i 1,9 milions a Tarragona.