Els laboratoris clínics privats de Girona han notat un augment de la demanda de PCRs coincidint amb les festes de Nadal. Qui vulgui fer-se’n una ha de demanar cita prèvia i no és fàcil trobar disponibilitat. Segons ha pogut saber aquest diari, el laboratori Synlab de la Clínica Bofill de Girona tenia totes les hores plenes d’aquesta setmana des de fa dies. D’altra banda, el Centre d’Anàlisis Girona, al carrer Juli Garreta, no té disponibilitat fins a la setmana que ve i aquests dies ha crescut molt la demanda, fins a tal punt que hi ha hagut moments que es generaven cues a fora, tot i que es necessita cita prèvia. Segons fonts d’aquest centre, la necessitat de la prova per a poder viatjar a alguns països n’ha disparat la demanda i més tenint en compte la proximitat amb Cap d’Any. Entre altres motius també hi ha les trobades socials.

Si es necessita obtenir el resultat al mateix dia, els preus de les PCRs superen els 100 euros en la majoria de laboratoris de la província, xifra que baixa considerablement si el resultat s’obté al cap de 24 hores. D’altra banda, el mètode de diagnòstic més usat per la població continua sent l’autotest d’antígens, molt més assequible i que no requereix el suport d’un professional, l’única pega és que no es pot acreditar. Malgrat tot, de moment només es venen a les farmàcies. És per això que les grans distribuïdores van demanar ahir al Ministeri de Sanitat poder vendre els tests a establiments com comerços i supermercats, tal com es fa a molts països europeus com Alemanya, França, Portugal i Països Baixos.