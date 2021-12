Les comarques de Girona encaren l’any 2022 amb l’aspiració de consolidar la recuperació econòmica iniciada el 2021, malgrat que amb dubtes per la incidència que encara segueix tenint la pandèmia sobre l’economia i per l’elevada inflació.

La recent expansió de la variant òmicron, un IPC interanual superior al 6% a Girona , la crisi de matèries primeres i l’increment dels preus de l’electricitat afegeixen ombres al 2022, un exercici en el qual, no obstant això, la previsió de la Generalitat segueix sent que el PIB català superi el 6% de creixement..

Des de diverses institucions econòmiques, com la Cambra de Comerç, s’apunta que, si els riscos per a l’economia catalana persisteixen, el creixement esperat a Catalunya per al 2022 podria ser inferior a l’estimat inicialment.

D’aquesta forma, es podria posar en risc l’objectiu de recuperar els nivells del PIB previs a la Covid ja el 2022 i caldria esperar al 2023 per aconseguir-ho, tot això després d’un 2020 en el qual l’economia catalana es va desplomar un 11,5% i la gironina un 14%.

I és que, malgrat l’avanç de la vacunació entre la població, la sisena onada ha tornat a posar sobre la taula noves restriccions a alguns sectors econòmics, i les perspectives no són del tot optimistes per a àmbits com el turístic.

El turisme, un dels motors de l’economia gironina i catalana, afronta el 2022 amb la sensació que a poc a poc es va recuperant el visitant estranger, però que encara s’està realment lluny dels nivells d’activitat previs a la pandèmia. Les comarques de Girona van rebre a l’estiu un total de 3,18 milions de turistes, un 71,8% més que el 2020 però un 4,77% menys que el 2019.

Amb el trànsit aeri encara funcionant a nivells molt baixos, el sector s’aferra al turisme local i al nacional i a mercats de proximitat.

Una de les infraestructures clau de Catalunya, l’aeroport del Prat, no s’ampliarà al no incloure’s en el pla quinquennal d’inversions d’Aena, el gestor aeroportuari, les primeres partides per fer-ho possible. Caldrà veure si això afecta o no el projecte de construir una estació del TAV a l’aeroport de Girona, que podria ajudar a rellançar les instal·lacions de Vilobí d’Onyar.

En l’àmbit del mercat de treball, la bona notícia és que, malgrat la crisi provocada per la pandèmia, els ERTO’s segueixen esmorteint aquest impacte al mercat laboral. Es preveu que la taxa de desocupació pugui retallar-se fins a l’entorn del 10%, recuperant així els nivells anteriors a la pandèmia.

Malgrat tot, sectors afectats especialment per la pandèmia, com la restauració o l’hostaleria, encara continuen perjudicats en termes d’ocupació i de facturació.

Una altra incògnita que s’obre per al 2022 és saber quantes empreses catalanes podran seguir endavant quan es posi fi a l’«escut» dels ERTOs i hagin de començar a retornar els préstecs de l’ICO.

Per la seva banda, el sector immobiliari s’està recuperant de l’impacte de la Covid, donant pas aquest 2021 a un «boom» de compravendes d’habitatges a les comarques de Girona i al conjunt de Catalunya. La recuperació de l’economia i l’augment de la capacitat d’estalvi de les famílies ha provocat que en algunes zones del país la compravenda d’habitatges hagi estat un 12% per sobre els volums de 2019.

L’altra cara de la moneda, és una alça de preus immobiliaris, tant de compra com de lloguer.

També en l’àmbit de la construcció caldrà està pendents dels efectes de l’augment dels preus de les primeres matèries vinculades a la construcció: en només un any el preu de l’acer ha augmentat un 36,73%, el de l’alumini un 63,81% i el del coure un 89,85%. La Cambra de Comerç ha alertat que que aquest fenomen ja ha tingut importants repercussions a la província, com el retard en l’acabament de les obres de la Clínica Girona per l’escassetat d’alumini o l’aturada de les obres d’ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Josep Trueta a causa de l’encariment dels materials de la construcció.

Malgrat aquests contratemps i les crisis industrials aflorades en sectors com el de l’automoció (Nissan ha deixat de fabricar a Catalunya i algunes fàbriques de components han anunciat tancametns), el país ha demostrat ser en aquest últim any pol d’atracció per a «hubs» internacionals, com l’anunciat per Microsoft, centrat en models d’intel·ligència artificial.

A les comarques gironines, les grans indústries continuen la seva aposta inversora, especialment aquelles empreses familiars que en els últims anys s’han internacionalitzat. Ls grans agroalimentàries de la provínciahan anunciat els últims mesos inversions milionàries que es concretaran el 2022 i 2023.

No obstant això, el projecte més ambiciós és el que els laboratoris Hipra, amb seu a Amer, tenen a Aiguaviva, on preveuen una inversió propera als 500 milions d’euros fins l’any 2026. De, fet Hipra ha estat una de les protagonistes de l’any 2021 des que va anunciar que estava desenvolupant una vacuna anticovid. Actulament, s’està a punt d’iniciar l’última fase d’assajos clínics i es podria comercialitzar abans de l’estiu de 2022.

Un altre dels esdevinements dels propers mesos a les comarques de Girona en l’àmbit econòmic serà l’obertura del primer centre logístic d’Amazon a la província. Es construeix al Logis Empordà en uns terrenys de 85.000 metres quadrats –amb possibilitat de doblar l’espai–, i han suposat un creixement de l’interès per aquest pol logístic, que en els propers mesos preveu l’arribada de noves companyies.

D’altra banda, aquest últim any ha prosseguit el bon comportament exterior de les empreses gironines. El balanç provisional preveu que les exportacions poden créixer per sobre el 10% anual i marcar un nou rècord històric.