Fa una setmana que l’explosió de contagis ha portat Salut a prendre mesures per reduir, encara més, l’activitat covid-19 als centres d’atenció primària. Amb l’entrada a la fase de mitigació II, s’ha deixat de seqüenciar de manera general les infeccions en vacunats. Això vol dir que als vacunats si tenen un test d’antígens positiu, ja no se’ls fa la PCR. A més, tenint en compte la càrrega assistencial del sistema, es deixen de testar els contactes estrets asimptomàtics (tant amb tests d’antígens com amb PCRs), excepte per l’estudi de casos seleccionats per part de Vigilància Epidemiològica.

Molts informes constaten que la venda d’autotests ràpids a les farmàcies s’ha disparat aquests dies, sobretot a Catalunya, on s’han triplicat la setmana de Nadal. La proximitat de les trobades familiars o davant del dubte d’haver estat contacte amb un positiu, ha fet que moltes persones hagin optat per fer-se un autotest. També hi ha gent que ha tingut símptomes compatibles amb la covid-19 i se l’ha fet per corroborar si té la malaltia.

Amb tot això, si el resultat és positiu, segons les indicacions de Salut, ja no s’ha d’anar al CAP per confirmar-ho amb una PCR, tal com es feia abans. Les indicacions de Salut són clares: cal aïllar-se deu dies -ara ja set- i, si no hi ha símptomes o són lleus, cal contactar telemàticament amb el CAP de referència perquè introdueixin el positiu a la història clínica. Un cop fet aquest procediment, caldrà reportar els contactes estrets a través d’una pàgina web. D’altra banda, si es necessita la baixa, s’ha de demanar al CAP preferiblement de forma telemàtica. D’aquesta manera, els centres d’atenció primària han de confiar en la paraula de l’usuari que comunica que té covid-19, ja que no té altra manera de comprovar-ho.

Segons ha pogut contrastar aquest diari amb diferents professionals gironins, metges d’atenció primària denuncien la «mala gestió i poca seriositat» del sistema de Salut. «Ens hem de creure el que diu el pacient i tenim la sensació de fer les coses malament», lamenten. També critiquen que han de signar baixes sense saber «del cert» que el pacient té coronavirus. «Tota aquesta desorganització milloraria amb la contractació de més professionals».

«Hem de confiar en el pacient»

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, va admetre dimecres en una roda de premsa de seguiment epidemiològic que el fet que hi hagi usuaris que comuniquin un fals positiu és un «risc que s’ha d’assumir». «No tenim altre remei que confiar en el pacient; amb la situació actual no podem carregar de més feina als professionals i esperem que la ciutadania respongui amb honestedat». També va afegir que «no ens podem permetre ni nosaltres no refiar-nos de la població, ni que la població no confiï en el sistema». Paral·lelament, va detallar que estan estudiant enviar uns qüestionaris a les persones que comuniquen un positiu, per tal de tenir coneixement sobre quin tipus de test han adquirit i a on l’han comprat.

Paral·lelament, la directora del CatSalut també va admetre que hi està havent infradiagnòstic de casos. «És cert que hi ha persones que s’han contagiat, i ho saben a través d’un autotest, però no ho comuniquen al seu CAP de referència. Ens preocupa perquè segurament hi ha més casos dels comptabilitzats oficialment per Salut». A més, hi ha molts positius que no tenen símptomes i Craywinckel reconeix que «és molt difícil complir les quarantenes amb exactitud, en aquests casos».

Finalment, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va recordar que, malgrat tot, «Catalunya és la comunitat autònoma que fa més proves diagnòstiques de la covid-19, cal tenir present aquest esforç tot i que és cert que és molt difícil tenir tots els contagiats controlats».

Campins veu «imprudent» reduir quarantenes

La presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern per la covid-19, Magda Campins, va considerar ahir «imprudent» generalitzar l’escurçament de les quarantenes i va alertar del risc que això pot suposar. En declaracions a Catalunya Ràdio, va explicar que ho veuria bé en el cas de col·lectius essencials però no per a tota la població, ja que va assegurar que falta evidència científica. A més, creu que s’haurien de fer proves abans de finalitzar el confinament. D’altra banda, va apostar per mantenir el calendari escolar tal com estava previst.