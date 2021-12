Novembre Arriba la variant òmicron

BlueFloat Energy i SENER anuncien un projecte de parc eòlic marí al golf de Roses. Els molins flotants es volen situar a una distància d’entre 10 i 22 quilòmetres de la línia de la costa. Inicialment es preveuen 80 aerogeneradors.

Primera gran protesta per reclamar la reobertura dels cinc passos fronterers per carreteres locals tancats per França al Pirineu gironí arran de la pandèmia. A finals de 2021, i després de diverses mobilitzacions, es mantenen tancats.

El PSC va ser la força més votada, però els partits independentistes van obtenir majoria i van fer Aragonès president en tenir ERC més escons que JxCat. La CUP s’ha acabat desmarcant dels pressupostos, que s’han aprovat gràcies als Comuns.

Salut obre el punt de vacunació massiu al Palau de Fires de Girona amb capacitat per administrar fins a 10.000 dosis diàries. El punt de vacunació tanca el 30 de setembre havent administrat unes 300.000 dosis.

Els nou líders independentistes condemnats per l’1-O surten de la presó després de la concessió dels indults per part del govern espanyol. La Girona Dolors Bassa, exconsellera de treball, va passar 1.221 dies entre reixes.

Macrooperatiu dels Mossos i la Policia Nacional per desmantellar una xarxa que des de Girona falsificava carnets de conduir a tot Espanya. Almenys detecten 2.300 permisos falsos, pels que es pagaven entre entre 4.500 i 15.000 euros.

El 16 de juliol, un incendi a Llançà provocat per una burilla crema 415 hectàrees, la majoria del Parc Natural del Cap de Creus. Una setmana més tard es declara un nou foc, en aquest cas al Montgrí i crema més de 90 hectàrees.

L’AP-7 passa a ser gratuïta de nord a sud de les comarques gironines després de dècades de pagament. La fi de la concessió suposa, això sí, que els 27 ajuntaments per on passa l’AP-7 deixin d’ingressar 3,75 milions d’euros per IBI.

El temut efecte crida cap als municipis que queden fora del toc de queda es fa evident, perquè els botellots s’estenen per la Costa Brava. Els pateixen pobles com Palafrugell, Calonge, l’Escala, Torroella de Montgrí o Mont-ras.

Els concerts tornen a les Fires de Sant Narcís per primer cop en dos anys. Les barraques de Girona es fan sense aforaments ni distància de seguretat, però sí que el consistori obliga a portar mascareta, mesura que no es compleix.

Els laboratoris Hipra, amb seu a Amer, que a la primavera va anunciar la preparava una vacuna anticovid, ho té tot a punt per iniciar la tercera fase del seu assaig clínic. Es preveu que la vacuna es comercialitzi l’any 2022.

Es detecten els primers casos de la varian òmicron de la Covid-19. En poques setmanes els casos es multipliquen. La sisena onada col·lapsa l’atenció primària i Catalunya imposa, poc abans de les festes de Nadal, noves restrccions.