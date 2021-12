L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) ha obert una nova bossa de crèdits de CO2 per finançar projectes d'entitats socials dirigides a reduir les emissions de gasos contaminants.

La bossa s'ha generat a través d'11 projectes certificats per l'OCCC, qui ha garantit que la reducció d'emissions s'ha aconseguit seguint d'una metodologia estricta i complint els estàndards internacionals. A través d'aquesta via, les entitats preveuen recaptar prop de 75.000 euros posant a la venda gairebé 7.500 crèdits de CO2 a un preu de 10 euros cada un. La Diputació de Girona n’ha comprat 550 inaugurant la nova bossa. Els crèdits d'aquesta nova bossa, segons informa el Departament d'Acció Climàtica, no són vàlids per donar compliment a la Directiva de Comerç de drets d'emissió