L’Ajuntament d’Olot està finalitzant la instal·lació de dos radars a l’Avinguda Sant Jordi. L’acció és una de les peticions que inclou el decàleg elaborat per la plataforma veïnal «No és un vial, és un carrer», que fa anys que reclama la construcció d’una variant per descongestionar la via i augmentar la seguretat dels veïns. Dualita Prats, membre de l’associació, considera que «dos radars no són suficients» perquè «és una via molt conflictiva». Prats assegura que «no es respecta la velocitat» i que han notat «un augment de camions d’alt tonatge, sobretot de transport d’animals vius».

Segons fonts municipals, els dos radars que s’estan col·locant es posaran en funcionament les pròximes setmanes i estaran limitats a 30 quilòmetres per hora. «No és una mesura recaptatòria, aquí hi ha vehicles que passen a 80 km/h i no és un vial», denuncia Prats. La instal·lació dels radars no és la primera de les peticions incloses en el decàleg que l’Ajuntament d’Olot ha executat. El 2019, es va asfaltar la totalitat de l’avinguda amb asfalt sonoreductor per reduir el soroll. El 2020, es va ampliar un tram de vorera per deixar més espai als vianants i es va plantar més arbrat, per reduir l’impacte sonor i la pol·lució.La col·locació d’aquests dos radars és la quarta acció del decàleg que es duu a terme.

El diputat del PSC de Girona al Congrés dels Diputats, Marc Lamuà, celebra l’ambició que descriu el Pla Director de desenvolupament que preveu una estació de l’AVE a l’aeroport Girona-Costa Brava. La perspectiva de millora amb Barcelona preveu captar noves rutes per superar els 10 milions de passatgers anuals amb gairebé 74.000 l’any. Una inversió per reformar la terminal que pot arribar als 364 milions d’euros.

«Creiem que el salt endavant que proposa el pla director ha de ser sostingut per totes les institucions públiques gironines. Poder tenir un aeroport amb una capacitat màxima de trànsit com esbossa el projecte, i que a més es contempli una ampliació de la infraestructura per poder rebre trànsit més llunyà i més potent, ens fa veure les oportunitats que tindríem en atractiu turístic i llocs de treball, i per nosaltres el fa irrenunciable» deia Lamuà.

«L’aeroport és una infraestructura cabdal perquè Girona exploti el seu màxim potencia. Ajudar d’una manera decidida que l’aeroport sigui el millor aeroport possible per Girona ha estat una prioritat dels socialistes gironins», descriu. «Per això ja els dos darrers anys als pressupostos generals de l’Estat ja hem pactat l’estudi i inversió en el baixador de l’AVE, que també contempla el pla director actualitzat», comenta el diputat del PSC.