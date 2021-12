L’expansió de la variant Òmicron, altament contagiosa, està fent accelerar el contagi dels darrers dies. Totes les xifres continuen batent rècords i els indicadors de contagi segueixen disparats. En el cas del risc de rebrot, fa dies que ha superat el pic de la pandèmia, que era de 1.491 punts, i actualment ja ha superat el llindar de 2.000. D’altra banda, segons el darrer balanç, en una setmana ja s’han superat els 8.000 positius a la Regió Sanitària de Girona, dada que supera en un 52% la registrada la setmana anterior. A més, fa dies que es registren més de 1.000 casos i la predicció és que aviat se superin els 2.000

Respecte a la pressió assistencial, el nombre d’hospitalitzats es manté pels volts dels 200 i el de crítics ronda la cinquantena. Per tant, aquestes xifres segueixen estables a l’espera de l’impacte de la variant Òmicron, que de moment és incert. El cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ja ha alertat recentment que els efectes reals de la nova variant no es veuran fins a partir del 15 de gener. De fet, els ingressats actualment, són positius de fa quinze dies, quan la variant Delta encara era la que predominava. Respecte a Catalunya, Salut va declarar 25.174 nous casos de covid-19, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.194.605. A més, va registrar 45 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.610) i 13 crítics més a l’UCI (426). El risc de rebrot va pujar a 3.058, el que suposa un creixement de 254 punts. L’Rt va passar d’1,82 a 1,86. D’altra banda, les funeràries van notificar 45 morts, amb un total de 24.572 des de l’inici de la pandèmia. El 17,56% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies va pujar de 1.591,42 a 1.692,50, mentre que a 7 dies creix de 1.068,26 a 1.150,95.

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 37.306 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 132 més en les darreres hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 41.363. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.316 persones, tres més.

La positivitat és una altra xifra que segueix enfilant-se pels núvols. Ahir, a Girona el 17% de proves ja donaven positiu, quatre punts més que la setmana anterior.