Més de 6.000 persones han passat ja per la pista de gel d’Olot, situada a la plaça Major de la capital de la Garrotxa. La pista, que va obrir les seves portes el passat 16 de desembre i restarà oberta fins al pròxim diumenge 9 de gener, ha rebut una mitjana de de 394 patinadors al dia, una xifra amb la qual es permetria igualar als més de 7.000 visitants que hi van passar el 2019.

Coincidint amb el darrer dia de l’any, el passat divendres l’equipament va celebrar una jornada especial amb 2x1 en entrades. Les persones que van comprar un tiquet de 45 minuts en van rebre un de gratuït. El preu d’accés a la pista és de 4 € i, com cada any, hi ha abonaments de 10 tiquets i vals regal. En concret el preu és de 4 € els 20 minuts, 7 € els 45 minuts i 50 € l’abonament de 10 tiquets de 45 minuts. S’apliquen descomptes per a famílies monoparentals i nombroses.

La pista, que funciona cada dia d’11 a 14 h i de 16 a 21 h, a excepció del festius, quan obre només en la franja de matins, s’ha adaptat a les mesures de prevenció de la Covid-19. D’aquesta manera, es demana a tots els visitants portar guants i mascareta.