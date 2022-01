Llanars encetarà l’any amb l’obertura d’un caixer automàtic que evitarà que els seus veïns s‘hagin de desplaçar, com fins ara, a municipis de la zona per poder treure diners en efectiu. El nou caixer, en el qual els tècnics ja estan treballant, s’obrirà aquest mes de gener gràcies a l’Ajuntament del municipi ripollès, que n’assumirà el cost del lloguer. No obstant això, el consistori ha fet una crida a les administracions per tal que s’impliquin en el projecte i aportin diners per poder pagar el lloguer.

«És un esforç econòmic molt important per a un poble com el nostre» afirma l’alcalde de Llanars, Amadeu Rosell. Han destinat entre 40.000 i 50.000 euros en les obres de millora local on s’instal·larà el nou caixer. Està a sota d’una de les arcades que hi ha al costat del bar Cala Mercè. Els detalls del lloguer mensual del caixer no estan tancats encara. El consistori calcula que podria rondar entre els 1.000 i 1.200 euros mensuals aproximadament. Una despesa molt rellevant per un municipi de poc més de 500 habitants. Segons Rosell, «ja s’ha fet tota la tramitació i ara només falta que portin el caixer i l’instal·lin i tancar els detalls de l’acord amb l’entitat».

L’Ajuntament té clar que aquest és un servei necessari, especialment per un poble amb moltes persones grans que volen poder fer gestions i que tenen dificultats per desplaçar-se per ells sols. L’oficina més pròxima que tenen és la de Camprodon, però es queixen que és difícil d’aparcar-hi, especialment en cap de setmana o vacances.