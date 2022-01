Potser són els anys, potser és el pes de tot allò viscut, potser és la nostàlgia de temps que foren millors, ves a saber!, però ni quan la nit del 23-F de 1981, passada al Congrés dels Diputats, m’he vist envoltat per tantes incerteses com les que trobo en aquest traspàs d’any. En el meu parer, tot o gairebé tot està agafat amb pinces: la salut i la sanitat pública, l’economia, l’ocupació laboral, la cultura, l’avenir de Catalunya, la governança autonòmica i la governança estatal, la destinació dels fons europeus cridats a pal·liar la crisis social i econòmica arribada amb la covid, la confrontació democràtica d’idees, el desequilibrat ús de la llibertat en un marc de llibertats i d’obligacions, el sistema judicial, la convergència de les formacions polítiques respecte de la part dogmàtica de la Constitució (i de l’Estatut) i el seu respecte, el dret a la propietat, i així un inacabable seguici d’obscuritats, confusions, equívocs, imprecisions, amfibòlies, inexactituds, vaguetats, inconcrecions i dilogies. Dec tenir un mal dia, però no hi ha deure més gran per a un articulista que expressar-se segons li dicta la seva consciència. És el que estic fent.

De tots els interrogants aquí nomenats ens ve informant Diari de Girona amb el rigor del bon periodisme. No són nebulositats meves. En tot cas accepto que la informació veraç i contrastada em porta a un recent estrenat 2022 ple de preocupacions. Sense anar més lluny, l’estat de governació d’Espanya sencera i, per tant, de Catalunya és un maldecap que constantment m’embolcalla. No pas en l’àmbit personal, per descomptat que no, però sí i molt en tot allò que col·lectivament ens interessa o ens hauria d’ocupar. No aixeca el vol en l’àmbit econòmic – el seu comportament segueix essent el pitjor en el club dels països rics i la inflació es troba desbocada- la sanitat pública no va ni en rodes – 161.000 nous casos s’afegeixen a la pandèmia- els debats parlamentaris s’han convertit en baralles tavernàries, la justícia és un campi qui pugui...No estem en els millors moments de la nostra ara menystinguda democràcia, molt preuada anys enrere, indicatiu que tenim memòria de peix en no saber o no voler saber d’on venim. Tanmateix, Espanya precisa de perspectiva. Catalunya, també. I tots i cadascun de nosaltres, per suposat.

En tenim, d’horitzó? Tant obvi és que sí com que no és esperançador. Tenim una llunyania dubitativa donat que es troba plena d’indeterminacions, inseguretats, indecisions i perplexitats. Gairebé res no és segur, i allò que pot merèixer aquest qualificatiu no deixa de ser escepticisme, titubeig i vacil·lació. L’Estat, figura paternal i protectora, ha deixat de banda aquest paper. Tot ell es troba sota una interrogació immensa. O per ell, una abstracció del poder polític, o pels seus patrons, que han esdevingut uns necis als ulls de bona part de la tripulació. No en saben més. No és solament un problema d’Espanya i/o de les seves Comunitats Autònomes; és un afer comú a les democràcies. La qüestió primera no és dir que la democràcia es troba en crisis, puix la mutació constitueix el seu principal gen, sinó conèixer les raons de l’abatiment, del decaïment i de la depressió en què hem caigut com a nació de nacions, país de països o com punyetes vulguem qualificar la complexitat històrica d’Espanya, i del món sencer.

És possible que la raó última de l’orfenesa es trobi en què hem viscut molt bé. Les generacions dels cinquanta del segle passat no hem conegut la guerra ni hem passat fam. Les del seixanta han disposat de major capacitat adquisitiva. Les del setanta, vuitanta i noranta han estat altament protegides tant pels pares com pel mateix Estat. Ni en parlo de les brollades en aquests segle amb un mòbil entre les seves mans. Si totes han anat a millor, a què ve tant descoratjament i tanta desmoralització?, em pregunto. I no tinc altre resposta que aquesta: haver viscut molt bé ens ha afeblit, i hem expulsat de la nostra parla mots com ànim, confiança, esperança i eufòria després d’haver-los usat. Ens hem venut el motor de la història a canvi de desentendre’ns de la mateixa. Hem fet el pitjor dels negocis i el resultat el tenim aquí