El primer cinquè premi de la Grossa de Cap d’Any, el 89090, es va vendre a Vidreres i Girona. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. Entre els afortunats hi ha un client de la papereria L’avenç de Vidreres. La Remei Rojas, la seva propietària, explica que no sap qui és però dona per fet que és de la localitat perquè només venen a veïns del poble. Rojas ha venut només una butlleta del 89090 que ha donat 5.000 euros a algú que, això sí, no s’ha acostat a la papereria amb el número premiat.

Rojas comenta que fa vuit anys que tenen la Grossa i que aquest any ha estat dels que més s’ha venut. Reconeix que està «molt contenta» d’haver portat sort a algú del poble i destaca que es tracta del primer premi «gros» que dona. «Hem fet sempre molts reintegraments o màxim 2.000 euros, però com aquest cap», explica. La papereria de la Remei no ha estat l’únic establiment de les comarques gironines agraciat amb un premi de la Grossa de Cap d’Any. El quiosc que hi ha dins del Mercat del Lleó de Girona també ha repartit diners, però estava tancat al migdia quan va acabatr el sorteig. El primer premi de la Grossa de Cap d’Any del 2021 va ser el 72656 i s’ha repartit íntegrament a Castellterçol (Moianès). En concret, l’ha distribuït una entitat del municipi, Activaterçol, a través de 450 paperetes. «Estem molt contents perquè hem repartit el premi sencer per tot el poble», van dir Josep Maria Bou i la seva filla, Alba Bou, responsables de l’estanc. De la seva banda, Joan Maria Pascal, tresorer d’Activaterçol, ha relatat que Castellterçol és un poble petit de 2.400 habitants i, per tant, que s’hagin repartit 450 paperetes significa que «a molta gent li ha tocat».