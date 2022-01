L’Ajuntament de Blanes ha començat els prepatius al centre històric per on es podrà veure la Cavalcada de Reis. La policia Local restringirà la circulació i estacionament de forma esglaonada a partir de dos quarts de sis de la tarda. S’han col·locat tanques informatives al centre.

A banda dels arranjaments previs per als components de la cavalcada i tot els aspectes logístics que comporta, ha informat l’Ajuntament, la Policia Local està treballant perquè es pugui seguir la cavalcada amb normalitat pel centre històric on això implica haver de restringir el trànsit i l’estacionament durant unes hores.

Aquesta setmana s’han instal·lat a diferents punts les tanques informatives per donar a conèixer els talls de trànsit i les restriccions per a estacionar vehicles. També s’ha instal·lat la senyalització complementària perquè els veïns tinguin tota la informació que necessitin.

La previsió és que el dimecres a la tarda es vagin fent talls de circulació de manera esglaonada als carrers per on transcórrer la cavalcada i els vials que hi van a parar.

Les restriccions seran efectives a partir de dos quarts de sis de la tarda, mita hora abans que arrenqui i s’allargaran fins a les vuit del vespre quan s’espera que hagi finalitzat.

Segons ha informat l’Ajuntament, hi haurà tres punts principals amb restriccions. Un a de les zones serà a la Plaça dels Països Catalans en direcció al centre de la vila –la zona del Port i el Carrer Ample- motiu pel qual la circulació es desviarà en direcció al veïnat de La Plantera-Els Pins i a Quatre Vents.

El segon punt és el de la cruïlla del Carrer Anselm Clavé amb el Carrer Jaume Arcelós direcció a centre vila.

El trànsit haurà de continuar discorrent al carrer adjacent, és a dir, pel Carrer Tordera. I per últim, el tercer vial on es barrarà el trànsit és al Carrer Salut en direcció al centre, de manera que es desviarà en direcció als carrers Paradís, Vila de Lloret i Riera Alta.

Pel que fa a l’estacionament, no es podrà als carrers i vials per on transcórrer la Cavalcada de Reis. Tampoc a l’aparcament de l’esplanada del Port on hi haurà les carrosses i diversos elements, a l’espera que es posi en marxa l’esdeveniment.

Els carrers per on es podrà veure la comitiva reial són el Passeig de la Mestrança, Passeig Pau Casals, Carrer Ample, i Rambla Joaquim Ruyra Sud. A la cruïlla de la rambla amb el Carrer Doctor Xavier Brunet els components continuaran a peu pel Passeig de Dintre fins arribar davant l'Ajuntament, on hi haurà la rebuda oficial i, posteriorment, el Campament Reial instal·lat a la Plaça dels Dies Feiners, on tampoc s'hi podrà accedir.