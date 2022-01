El 26,75% de les proves diagnòstiques de la covid-19 que es fan a les comarques gironines són positives. Així ho va anunciar ahir el Departament de Salut, que va notificar també que els casos confirmats per PCR i TA acumulats ahir a la regió sanitària de Girona eren de 138.541 (930 més que abans-d’ahir) i 143.130 si es tenen en compte totes les proves. A la província gironina, el risc de rebrot continua a l’alça i ahir va ser de 3.126 (va augmentar 122 mil·lèsimes), encara que la velocitat de transmissió del virus -Rt- va baixar dues centèsimes i es va col·locar a 1,46. Malgrat les xifres, les comarques gironines són les que compten amb un risc de rebrot més baix en el territori català: la Catalunya central, el valor s’enfila fins a 5.141 i a la regió metropolitana nord, fins a 4.747.

Pel que fa a Catalunya, el Departament de Salut va declarar 82 ingressats més per covid-19 arreu del territori (1,753 en total) i 9 pacients crítics més a l’UCI (452). En paral·lel, el risc de rebrot va pujar a 4.232 (+17), tot i que l’Rt va caure onze centèsimes fins a 1,70. Salut també va informar de 7.533 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l’inici de la pandèmia es va col·locar als 1.257.704. No es va notificar cap més mort i la xifra total es manté en 24.623 defuncions.

Si bé a nivell de Girona el 26,75% de les proves tenen un resultat positiu, a Catalunya aquest percentatge és una mica més elevat: un 27,43% de les proves donen positiu (13 punts més que la setmana del 17 al 23 de desembre, quan era d’un 14,61%).

La directora del Servei Català de Salut, Gemma Craywinckel, va afirmar que els centres sanitaris estan saturats per aquesta sisena onada, amb incidències molt elevades i que coincideix amb les festes nadalenques. A més, apunta que no se sap si s’arribarà al pic «en una setmana, en dues o tres». Relata que hi ha «diferents hipòtesis» i que cal seguir alerta: «no és una grip, és un patogen desconegut encara en molts àmbits». La directora del CatSalut va avisar que, davant d’aquesta situació, els ingressos a planta i a les Unitats de Cures Intensives (UCI) continuaran pujant en les properes setmanes.

La màxima responsable del CatSalut va assenyalar que s’han superat les festes nadalenques, almenys les dates més assenyalades, «sense haver d’apel·lar que els professionals no poguessin fer vacances o s’haguessin de tocar els dies de lleure en la majoria de llocs», si bé ha estat, va remarcar, pel «gran voluntarisme dels sanitaris una vegada més». D’altra banda, Craywinckel va indicar que prop de 2.500 professionals sanitaris es trobaven de baixa la setmana passada, segons les darreres dades disponibles.

En les últimes 24 hores s’han administrat gairebé 14.000 terceres dosis, que arriben a un total d’1.962.732 acumulades. A més, des de l’inici de la pandèmia, Salut ja ha administrat 6.318.300 primeres dosis de vacuna. Pel que fa a la pauta completa, arriba a un total de 6.083.365 persones.

Actualment, doncs, el 76,4% de la població de Catalunya ja té la pauta de vacunació completa, mentre que el 79,9% ha rebut la primera punxada.

Si només es té en compte la població major de 12 anys, el 84,6% té la pauta completa, mentre que el 86,9% té almenys una dosi. A més, el 27,4% del total de població té la dosi de reforç de la vacuna, que inclou la tercera dosi o bé la segona (en el cas de les persones vacunades amb Janssen i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada). A més, dels últims instats a vacunar-se, els nens de 5 a 11 anys, un 2% ja compten amb amb la pauta completa i un 23% amb la primera dosi.