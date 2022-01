El sindicat de mestres ANPE exigeix al Departament d’Educació que es facin tests d’antígens o PCR al professorat coincidint amb l’inici del segon trimestre. En un comunicat, el sindicat alerta que passades les vacances hi haurà «un gran nombre» de docents i alumnes en quarantena o que estaran infectats de forma asimptomàtica. Per això, ANPE reitera que cal prendre mesures addicionals per garantir la presencialitat a l’escola de forma segura. També demana que s’augmenti la contractació de professorat de substitució per baixes covid i que s’apliqui una reducció paral·lela de ràtios. A banda, l’organització sindical insisteix que cal plantejar ja la dosi de reforç per al personal docent i la comunitat educativa perquè és «imprescindible».

ANPE subratlla que els contagis estan «desbocats» i indiquen que el panorama que es presenta quan només queden set dies per acabar les vacances escolars «no pot ser més decebedor». Amb tot, asseguren que hi haurà nomenaments el dia 7 de gener que permetran cobrir les baixes dels docents i atendre els alumnes, un fet que celebren tenint en compte els «dies caòtics» que van viure alguns centres els darrers dies de classe abans del Nadal.