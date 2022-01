El Departament de Salut va anunciar ahir que ja s’han identificat a Catalunya els primers casos de «flurona», nom pel qual es coneix la infecció simultània de grip i covid. Els pocs casos detectats no presenten una evolució més greu que el contagi només per coronavirus, així ho va comunicar la directora del Servei Català de Salut, Gemma Craywincke: «tenim algun cas, però no mostra diferències respecte als altres: són pocs, anecdòtics i no tenen més rellevància». De fet, els casos de flurona s’aborden de la mateixa manera que els casos de covid-19.

La directora del CatSalut va explicar que ara la preocupació principal és la «saturació» del sistema sanitari pels casos de coronavirus i va insistir en les mesures de protecció individuals i col·lectives. A més, va recordar que el coronavirus presenta encara moltes incògnites. Craywinckel va demanar no banalitzar la covid-19 després que diversos estudis, amb dades preliminars, apuntin que la variant òmicron podria ser més lleu. «La taxa de pacients hospitalitzats és encara molt superior a la d’altres virus», va advertir, i va afegir: «Tots volem que el virus sigui més lleu, que sigui el principi del final i que ens porti a un escenari millor un cop superada la fase de l’òmicron, però a hores d’ara estem en un moment que encara és crític per a la població i per al sistema».