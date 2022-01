Catalunya prorrogarà 14 dies més les actuals restriccions que van entrar en vigor el 24 de desembre i que en principi dequeien el 9 de gener. Tot i això, el Govern ha decidit prorrogar-les i, així, les restriccions seguiran vigents a Catalunya com a mínim fins al 23 de gener.

Les restriccions vigents a Catalunya inclouen el tancament de l’oci nocturn, la limitació d’aforaments als bars i restaurants al 50% a l’interior (les terrasses segueixen al 100%) i el toc de queda d’1 a 6 de la matinada (als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència acumulada a 7 dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants).

A més, Catalunya també té establert un límit de 10 persones a les trobades interiors i exteriors i una reducció de l’aforament al 70% al comerç, esport federat, gimnasos i la cultura. I el teletreball es manté com a prioritari a l’administració de la Generalitat i es recomana fermament en l’àmbit laboral privat.

Totes aquestes restriccions, avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) des del 23 de desembre, són pràcticament les proposades pel comitè científic assessor de la covid-19 a Catalunya.

L’objectiu d’aquesta pròrroga de les mesures és mantenir la reducció de la interacció social i el moviment de la ciutadania per frenar l’ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari. La pròrroga serà aprovada avui pel Procicat, en una resolució que serà tramesa al TSJC.

Rebuig de l’oci nocturn

Al tancament de l’oci nocturn, el sector més copejat per la pandèmia, no ha trigat a succeir-lo el rebuig total de la patronal. Els empresaris de l’oci nocturn i la restauració van esgrimir la suposada «manca d’eficàcia de les mesures i els perjudicis irreparables a aquests sectors, durant dies tan assenyalats com la campanya de Nadal», incidint en el fet que «no existeixen actualment brots associats a aquests establiments de lleure i restauració».

Tot i això, el tribunal ha reiterat que «no desconeixerà ni abans ni ara la substancial rellevància» de la pandèmia internacional reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut el passat 11 de març de 2020, que «és la que ha d’emmarcar» les seves resolucions, alhora que destaca una altra vegada que «segueix sent superior marc obligat» d’examen el relatiu, si més no, als «valors tan sentits de la vida, la salut i la defensa d’un sistema d’assistència sanitària, els limitats recursos del qual és necessari garantir adequadament».