La comissaria dels Mossos d’Esquadra de Puigcerdà i la Gendarmeria de l’Alta Cerdanya han establert un protocol d’actuació conjunta sobre la informació als conductors de la nova obligació a l’Estat francès de circular amb equipaments especials per a les rodes durant l’hivern. El protocol s’ha activat després que en el període de nevades del desembre nombrosos vehicles, amb matrícula dels dos estats, formessin col·lapses a les carreteres compartides entre l’Alta i la Baixa Cerdanya per no portar pneumàtics especials o cadenes.

Una nova legislació de l’Estat francès estableix que des de l’1 d’octubre d’aquest any que hem deixat enrere fins al 31 de març d’aquest nou 2022 és obligatori l’ús de pneumàtics d’hivern o la tinença de cadenes al maleter per circular per les carreteres dels departaments de les zones de muntanya, entre les quals la Cerdanya. Els conductors amb matrícula de l’Estat espanyol que circulen per l’Alta Cerdanya també estan subjectes a aquesta obligació, per la qual cosa Mossos i Gendarmes han establert controls informatius als dos costats de la frontera que, per ara, no han derivat en sancions.

Des de la gendarmeria, però, han alertat que en cas de nous episodis de neu, sancionaran els automobilistes que no equipin les rodes dels seus vehicles, segons ha avançat el cap de la comissaria de la Guingueta d’Ix i Sallagosa, Jean-Pierre López, al diari L’Independant.