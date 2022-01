A partir d’aquesta setmana, el preu de quasi la meitat dels turismes pujarà entre 600 i 1.000 euros, depenent del model, a causa de la modificació que registrarà l’impost de matriculació per adaptar-se a la nova normativa europea sobre emissions contaminants. Una reforma que, de rebot, afectarà centenars de gironins que havien adquirit els seus cotxes durant aquest any, però que, atrapats en la crisi dels microxips i en la demora en els terminis de lliurament, no podran recollir-lo del concessionari i matricular-lo fins a ja entrat el 2022. Els concessionaris temen que aquest nou cop fiscal acabi reduint encara més els potencials compradors. Per això, la patronal nacional Faconauto reclama una moratòria que, en la seva opinió, donaria «certitud al mercat i no llastraria encara més les matriculacions molt deprimides per l’efecte de la crisi dels semiconductors (els microxips) i també per l’impacte de la pandèmia sobre la confiança dels consumidors». De fet, no és la primera vegada que hi ha una pròrroga. L’impost hauria d’haver entrat en vigor al setembre, però el Govern va decidir donar uns mesos de marge al sector perquè s’anés adaptant. En el conjunt del país, segons els comptes de Faconauto, hi ha uns 250.000 afectats que hauran de pagar més pel seu cotxe. Jordi Solà, president de Corve, recalca que «pràcticament totes les marques informaven de la modificació», que segons assegura és simplement un «càlcul més precís de les emissions dels vehicles».

Les matriculacions de turismes cauen un 40% respecte el 2019 L’elevadíssima demanda de productes tecnològics una vegada que les economies van anar aixecant els confinaments va provocar una enorme escassetat de microxips, la producció mundial dels quals es concentra a Àsia. La sequera va tocar a sectors diversos –durant el confinament va haver-hi problemes per aconseguir targetes gràfiques, essencials per als videojocs–; posteriorment, es van produir restriccions en el subministrament d’alguns nous models de videoconsoles (de la PlayStation 5), i l’escassetat va acabar arribant als fabricants de cotxes. Un vehicle, de mitjana, necessita uns cent d’aquests microxips. Quan la demanda per comprar cotxes es va accelerar, els fabricants d’aquestes minúscules peces es van veure desbordats. Aquest problema global està tenint conseqüències locals. Entre elles, que els compradors es vegin obligats a esperar mesos per estrenar els seus vehicles i ara es vegin afectats per aquest impost. Una altra conseqüència va ser la frenada en la fabricació de cotxes i l’allau de marques d’arreu del país que fa setmanes que anuncien aturades de la seva producció i aplicant regulacions temporals d’ocupació. El 40% dels vehicles nous s’encariran aquest any