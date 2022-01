Olot esclafa motors per la cavalcada de reis amb el Campament Reial, situat a la Plaça Clarà, perquè els infants puguin donar la carta als reis. A més, la plaça ha acollit tallers perquè la mainada pugui dibuixar els tres reis i altres personatges. Des de diumenge fins avui dimarts es calcula que passaran pel Campament fins a 1.100 persones cada dia, segons informa Ràdio Olot.

Tal com es va fer l’any passat, l’entitat organitzadora Els Catòlics i l’Ajuntament d’Olot han tornat a posar a la venda 900 entrades gratuïtes per cada dia a través de la pàgina web d’Olot Cultura amb l’objectiu d’evitar llargues cues. Cada persona, detallen, n’ha pogut agafar un màxim de quatre.

Tot i això, aquest any també s’ha habilitat una cua paral·lela per aquelles famílies que no n’hagin aconseguit. Així doncs, segons l’organització s’ha apostat per anar intercalant l’entrada al Campament entre les dues cues.

Més de 300 patges

Demà, els reis, acompanyats de més de 300 patges, faran el recorregut habitual pels carrers d’Olot, sortint de la Plaça Clarà i acabant al Firal Petit. En concret, passaran pel carrer Mulleras, pel carrer Serra Ginesta, pujaran pel Carrer Major i, ja a peu, passaran pel Passeig d’en Blay fins a arribar als tres trons reials situats al Firal.

Segons ha explicat el consistori, enguany serà el Carboner qui estrenarà carrossa, després que els darrers anys ho fessin els cuiners i els tres reis d’Orient.

A més, aquest any també tindrà lloc el concurs de fanals casolans Miquel Gou per tots els nens i nenes que hi vulguin participar, el qual tindrà lloc després de la Cavalcada. El jurat, format per artistes locals, farà públic el veredicte a les 21 hores, tot i que tots els concursants rebran, independentment d’aquest resultat, un petit obsequi.