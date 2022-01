Els centres educatius van arribar a l’aturada nadalenca amb un repunt important de contagis. La incidència es va desbocar entre els menors de 12 anys i les alarmes es van disparar. A una setmana que es reprenguin les classes, la comunitat educativa continua inquieta. Malgrat que el Govern aposta per la presencialitat i que cap autonomia es planteja ni tancar les escoles ni retardar-ne l’obertura, les famílies ja s’han posat en guàrdia. Acusen les autoritats de tractar els nens i les nenes com ciutadans de segona, víctimes d’unes restriccions que per als adults brillen per la seva absència en la majoria de les autonomies. Només Madrid, Andalusia i Múrcia van estudiar una possible semipresencialitat en els instituts. Madrid, no obstant, acaba de fer marxa enrere i ha assegurat que el retorn a les aules serà completament presencial, el mateix que a Catalunya, on els alumnes vacunats no hauran de fer quarantena preventiva si hi ha un positiu a classe.

Enmig de la sisena onada i amb una incidència acumulada general de 1.775 casos per 100.000 habitants, els ministeris de Sanitat, Educació i Universitats es reuneixen avui dimarts al costat dels consellers autonòmics per dissenyar la tornada a les aules. «Espero que s’aposti per reforçar les mesures anticovid ja existents i per la presencialitat. El contrari seria un disbarat», vaticina el pediatre i epidemiòleg Quique Bassat.

Malgrat les directrius de les comunitats, tot apunta que la gestió dels casos positius i les quarantenes sumirà les famílies i els centres escolars en la incertesa perquè una cosa és la teoria i una altra, la pràctica. Què passa si un alumne té símptomes? I si és positiu? A quina prova se’l sotmet? Es confinen els seus companys? «Els protocols han de ser clars, i ara mateix no ho són. No pot ser que els pares i les mares no sapiguem què fer», remarca el doctor Bassat, que critica que a Espanya no es facilitin tests gratuïts d’antígens, com passa en altres països europeus. Segons la cadena SER, el nou protocol dictaminarà l’aparició d’un brot quan es registrin tres casos positius (i no dos) en la mateixa aula.

L’última setmana de col·le abans de les vacances, el percentatge d’aules confinades a tot Espanya era de l’1,30% davant el 0,2% registrat a principis de desembre. No obstant, la incidència acumulada ja no està tan desbocada en el grup d’edat de 5 a 11 anys (1.799 casos per 100.000 habitants). Ara mateix, el segment de població més contagiat és el de 20-29 anys (2.880 casos), seguit dels que tenen entre 30 i 39 anys (2.353 casos) i els de 40 a 49 (2.134 casos).