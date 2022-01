Adif ha licitat, per més de 38,2 milions d’euros (IVA inclòs), les obres per a millorar la funcionalitat, disponibilitat i fiabilitat del sistema d’electrificació en l’àmbit de la xarxa ferroviària d’ample convencional de Catalunya i Aragó, inclòs el tram que passa per les comarques gironines.

El contracte inclou la redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres per a implantar un pla de telecomandament de seccionadors, dispositius similars a interruptors, que s’utilitzen en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, en l’àmbit que inclou les províncies de Barcelona, Girona, Lleida, Osca i Saragossa, i part de les de Terol i Tarragona. El contracte té un termini d’execució aproximat de 57 mesos, dels quals sis mesos corresponen a la redacció del projecte, nou mesos per a la seva supervisió i aprovació tècnica i 42 mesos més per procedir a l’execució de les obres.