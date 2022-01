Tota la comunitat educativa estava pendent de la reunió que ahir van mantenir a la Moncloa els ministeris de Sanitat, Educació i Universitats amb les autonomies per dissenyar la tornada a l’escola després de les vacances de Nadal –que serà presencial en totes les etapes educatives– i en meitat de la sisena onada de la pandèmia. No obstant, a la trobada no es va prendre cap decisió concreta, més enllà de reforçar a partir del dilluns 10 de gener els protocols anticovid que ja hi ha a les aules: mascareta (fins i tot als patis, una cosa que ja regia a Catalunya), ventilació creuada, distància social i grups bombolla (que aquest curs escolar han saltat pels aires en la majoria de comunitats atesa la no contractació de professors de suport). El Govern central confia en la vacunació com l’arma principal per lluitar contra el virus. Entre els alumnes de secundària (12-19 anys) el 86,6% ja tenen la pauta completa, mentre que entre els de primària (5-11 anys, la campanya dels quals va començar el 15 de desembre), el 28,8% tenen una de les dues dosis (la segona punxada tindrà un interval de vuit setmanes). El que sí que és clar, malgrat que algunes autonomies van coquetejar amb una possible semipresencialitat als instituts, és que l’educació –des d’infantil fins a la universitat– serà presencial.

Una de les grans incògnites sobre el desenvolupament del curs escolar és com es gestionaran les quarantenes una vegada que algun alumne doni positiu en covid-19. La vacunació permetrà, igual com ha passat en la població general, alleujar una mica les quarantenes escolars. Sobre possibles canvis, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va assegurar que s’ha d’esperar que els experts de la ponència d’alertes i la de vacunes emetin un nou veredicte, que serà aprovat per la comissió de Salut Pública. Fins aleshores, els centres educatius tindran els mateixos protocols que ja hi ha a les diferents autonomies i els que s’apliquen a tots els àmbits no educatius: quarantenes de set dies en lloc de deu en cas de contagi i absència d’aïllament per als contactes estrets sempre que se sigui asimptomàtic o es tinguin símptomes molt lleus.

Reforçar els protocols

Tret de canvis d’última hora, a Catalunya, el protocol actual marca que si hi ha un positiu a classe, els alumnes del grup que tinguin la pauta de vacunació completa –una cosa que ara passa amb els de més de 12 anys, això és, l’etapa d’ESO i Batxillerat– o que ja hagin passat la covid no hauran de fer quarantena. En canvi, en les etapes d’infantil i primària, quan hi ha un nen positiu, tot el grup classe queda confinat i ha de fer quarantena. Mentrestant, Madrid –on l’atenció primària està saturada i amb prou feines es fan PCR– ja ha avançat que no hi haurà confinament d’aules en cas de contagis esporàdics, una mesura que afectarà tots els nivells educatius. Si hi ha un brot serà Salut Pública la que dicti el protocol. D’altra banda, la ministra Pilar Alegría va qualificar la presencialitat de «decisió profundament encertada». Va assegurar que hi haurà un «compliment rigorós dels protocols de seguretat» i va transmetre un missatge de tranquil·litat a les famílies. També va assegurar que les autonomies han previst plans d’actuació per accelerar la contractació de docents substituts en el cas que es produeixin contagis entre la plantilla. Mentrestant, el ministre d’Universitats, Joan Subirats, va afirmar que la majoria d’universitats també reprendran les classes amb normalitat i presencialitat, exàmens inclosos. Va anunciar que s’està treballant perquè els alumnes positius o confinats que no puguin acudir a les proves presencials no perdin la convocatòria.

La «resposta vàlida avui»

Segons ACN, la portaveu del Govern de Catalunya, Patrícia Plaja, va afirmar ahir en roda de premsa que els protocols per la covid-19 als centres educatius «funcionen» i que la voluntat és mantenir-los de cara al 10 de gener, quan els alumnes tornaran a les aules després de les vacances de Nadal. Amb tot, Plaja va puntualitzar que aquesta és la «resposta vàlida avui», ja que el Govern està pendent de l’evolució de la pandèmia i de l’impacte de la variant òmicron. La portaveu va valorar com una «bona notícia» que el govern espanyol i les comunitats hagin acordat aquest dimarts mantenir el retorn presencial a les aules pel 10 de gener, tal com estava previst. Plaja va afirmar que «s’ha demostrat que les escoles són segures», que les mesures s’estan duent a terme «de la millor manera possible» i que els infants les «tenen interioritzades». «Mentre els protocols estiguin funcionant, no es veu la necessitat de tocar-los», va sostenir quan se li va preguntar si el Govern preveu flexibilitzar-los. La portaveu va afegir que «el canvi constant» de protocol per adaptar-se a les diferents situacions de la pandèmia és un dels temes que «més cansa» o «despista» els ciutadans.